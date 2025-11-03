Про це письменниця та співачка Ірена Карпа розповіла 24 Каналу. Також уточнила, який вигляд має вища освіта у Франції,

Дивіться також "Дуже багато "совка": Карпа розповіла про систему освіти у Франції

Який вигляд має вища освіта у Франції?

Карпа зазначила: у Франції можна вчитися безкоштовно. Однак складніше вступити до престижних ЗВО.

Наприклад, у Сорбонну легше потрапити, ніж у політехнічну чи адміністративну школу. До речі, в нас Сорбонна звучить як щось надзвичайне, а у Франції це радше університет "для середнячків",

– зізнається письменниця.

І додає, що у цьому університеті є десятки факультетів, і все (якщо вступати, – ред.) залежить від конкретного напряму.

Моїм дітям поки що 14 і 15, тож про вибір професії ще рано говорити. Профорієнтації там, до речі, практично немає. І фінансову грамотність не викладають. А це те, що, як мені здається, в Україні вже починає з'являтися. У багатьох речах ми навіть просунутіші,

– зізналася співачка.

До теми Як заплановано навчальний рік у Франції у 2025-2026 році: навчання та канікули у школах та вишах

Який вигляд має вступна кампанія у Франції?