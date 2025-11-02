А потім – різкий контраст. Про те, який вигляд має освіта у Франції, письменниця та співачка Ірена Карпа розповіла 24 Каналу.

Який вигляд має освіта у Франції?

Коледж (це десь до 15 років) стає значно складнішим, а ліцей – ще більш вимогливим, каже Карпа. Частина дітей після коледжу йде у заклади освіти, схожі на ПТУ; частина – у ліцей, що веде до університету.

Моя дитина, на щастя, потрапила до ліцею "вищої" лінії, хоч і не з першої спроби. Але там рівень непростий,

– уточнила співачка.

І додала: якщо дивилися фільм "Бум" із Софі Марсо – от саме в тому коледжі вона й навчалася. Старовинна будівля, історичне місце, засноване ще кардиналом Рішельє. І коли після такого затишку потрапляєш у сучасний бетонний ліцей – зрозуміло, що спершу здається, ніби все не так.

Але система загалом подібна до нашої. У нас – ЗНО, у них – baccalauréat. Це підсумкові іспити, результати яких визначають, до яких університетів ти можеш вступати. Якщо хочеш потрапити в топові заклади, типу політехніки чи медичної школи, – спершу ще маєш рік-два на підготовку. Це щось на кшталт нашого підготовчого факультету,

– розповіла Карпа.

Як до різних цінностей ставляться у школах?

Вона каже: у звичайній державній системі – дуже багато "совка". Хоча є й позитив: дітей змалку вчать толерантності. До прикладу, коли її доньці було одинадцять років, вона прийшла додому й каже: "Мамо, уявляєш, нам сьогодні пояснювали, що двоє чоловіків чи дві жінки теж можуть одружитися, але є країни, де за це можуть забити камінням!".

І мені сподобалося, як це подали – не як пропаганду, а як розмову про цінність людського життя й про жахливість релігійних диктатур,

– переконує письменниця.

Вона також розповіла про ще один цікавий момент: у школах заборонено будь-які релігійні символи – як мусульманські хустки, так і хрестики.

Моя дитина носила важкий кулон у стилі хеві-метал, їй чемно сказали: "Гарний аксесуар, але школа – світський простір". Вона посміялася й сховала,

– зазначила Карпа.

І додала, що вона – антиклерикалка: за те, щоб люди самі робили свій вибір і щоб релігію не нав'язували дітям, які ще не готові мислити критично. І от у цьому французи – молодці.