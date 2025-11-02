А потом – резкий контраст. О том, как выглядит образование во Франции, писательница и певица Ирена Карпа рассказала 24 Каналу.

Как выглядит образование во Франции?

Колледж (это где-то до 15 лет) становится значительно сложнее, а лицей – еще более требовательным, говорит Карпа. Часть детей после колледжа идет в учебные заведения, похожие на ПТУ; часть – в лицей, ведущий в университет.

Мой ребенок, к счастью, попал в лицей "высшей" линии, хоть и не с первой попытки. Но там уровень непростой,

– уточнила певица.

И добавила: если смотрели фильм "Бум" с Софи Марсо – вот именно в том колледже она и училась. Старинное здание, историческое место, основанное еще кардиналом Ришелье. И когда после такого уюта попадаешь в современный бетонный лицей – понятно, что сначала кажется, будто все не так.

Но система в целом похожа на нашу. У нас – ВНО, у них – baccalauréat. Это итоговые экзамены, результаты которых определяют, в какие университеты ты можешь поступать. Если хочешь попасть в топовые заведения, типа политехники или медицинской школы, – сначала еще имеешь год-два на подготовку. Это что-то вроде нашего подготовительного факультета,

– рассказала Карпа.

Как к различным ценностям относятся в школах?

Она говорит: в обычной государственной системе – очень много "совка". Хотя есть и позитив: детей с детства учат толерантности. К примеру, когда ее дочери было одиннадцать лет, она пришла домой и говорит: "Мама, представляешь, нам сегодня объясняли, что двое мужчин или две женщины тоже могут пожениться, но есть страны, где за это могут забить камнями!".

И мне понравилось, как это подали – не как пропаганду, а как разговор о ценности человеческой жизни и об ужасности религиозных диктатур,

– убеждает писательница.

Она также рассказала о еще одном интересном моменте: в школах запрещены любые религиозные символы – как мусульманские платки, так и крестики.

Мой ребенок носил тяжелый кулон в стиле хеви-метал, ей вежливо сказали: "Красивый аксессуар, но школа – светское пространство". Она посмеялась и спрятала,

– отметила Карпа.

И добавила, что она – антиклерикалка: за то, чтобы люди сами делали свой выбор и чтобы религию не навязывали детям, которые еще не готовы мыслить критически. И вот в этом французы – молодцы.