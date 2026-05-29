Разрешение на выезд мужчин 18 – 22 лет: Лесной сказал, повлияло ли это на вступительную кампанию

Разрешение на выезд мужчин в возрасте 18 – 22 года вызвало дискуссии о возможном оттоке будущих студентов за границу. Однако в Министерстве образования и науки уверяют: критического влияния на вступительную кампанию пока не наблюдают.

Вопрос возможного выезда молодых мужчин за границу после разрешения для возрастной категории 18 – 22 года вызвал беспокойство относительно вступительной кампании и будущего украинских университетов. Однако, по словам министра образования и науки Оксена Лисового, негативных тенденций в этом направлении пока не фиксируют, об этом глава МОН рассказал в интервью "Радио Свобода", комментируя ситуацию с регистрацией на НМТ и интересом молодежи к украинскому высшему образованию.

В МОН не видят негативного влияния на вступительную кампанию

Лисовой отметил, что разрешение на выезд не вызвало критического оттока потенциальных студентов. Наоборот, в министерстве наблюдают рост количества регистраций на НМТ.

Мы не видим никакого негативного влияния на вступительную кампанию. Наоборот, мы видим рост количества регистраций на тест НМТ,

– заявил министр.

По его словам, значительная часть поступающих регистрируется на тест даже находясь за рубежом. Лисовой уточнил, что таких регистраций примерно 30 тысяч: "Это те люди, которые хотят учиться в украинских университетах. То есть потенциальные студенты не выехали. Нет какой-то тенденции критического выезда студентов".

Спрос на украинские университеты растет

Министр отметил, что интерес к образованию за рубежом существовал и раньше, в частности к университетам Польши и Словакии. В то же время, по его словам, высоким остается и спрос на обучение в украинских учреждениях высшего образования.

Особенно заметен рост контингента студентов в городах, где университеты обеспечивают оффлайн-обучение.

Мы констатируем факт заинтересованности в университетах, которые обеспечивают офлайн обучение, начиная с Житомира, Луцка, Ивано-Франковска и далее на запад. Там рост контингентов существенный. Львовские университеты, ужгородские – и мы поддерживаем и констатируем положительную тенденцию,

– сказал Лисовой.

Таким образом, по оценке МОН, поступающие не отказываются от украинского образования, а выбор заведения все чаще зависит от условий безопасности и возможности учиться очно.

Проблема университетов – не выезд студентов, а демография

Оксен Лисовой отметил, что сейчас в Украине нет дефицита студентов в учреждениях высшего образования. В то же время университеты сталкиваются с другой проблемой – демографическим спадом.

Дефицита студентов в высших учебных заведениях нет. У нас есть немножко другая проблема – демографическая ситуация в целом,

– объяснил министр.

По его словам, количество школьников и будущих выпускников постепенно уменьшается, а это будет усиливать конкуренцию между университетами.

Конкуренция за студента между университетами будет расти. Качество образования в университетах – это ключевой фактор, который будет определять, выживет университет или не выживет,

– подытожил Лисовой.

В МОН убеждены, что именно качество образования и возможность обеспечить безопасное и эффективное обучение станут главными факторами в борьбе университетов за абитуриента.