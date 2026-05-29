Питання можливого виїзду молодих чоловіків за кордон після дозволу для вікової категорії 18 – 22 роки викликало занепокоєння щодо вступної кампанії та майбутнього українських університетів. Однак, за словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, негативних тенденцій у цьому напрямку поки не фіксують, про це глава МОН розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", коментуючи ситуацію з реєстрацією на НМТ та інтересом молоді до української вищої освіти.

У МОН не бачать негативного впливу на вступну кампанію

Лісовий наголосив, що дозвіл на виїзд не спричинив критичного відтоку потенційних студентів. Навпаки, у міністерстві спостерігають зростання кількості реєстрацій на НМТ.

Ми не бачимо ніякого негативного впливу на вступну кампанію. Навпаки, ми бачимо зростання кількості реєстрацій на тест НМТ,

– заявив міністр.

За його словами, значна частина вступників реєструється на тест навіть перебуваючи за кордоном. Лісовий уточнив, що таких реєстрацій приблизно 30 тисяч: "Це ті люди, які хочуть навчатися в українських університетах. Тобто потенційні студенти не виїхали. Немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів".

Попит на українські університети зростає

Міністр зауважив, що інтерес до освіти за кордоном існував і раніше, зокрема до університетів Польщі та Словаччини. Водночас, за його словами, високим залишається і попит на навчання в українських закладах вищої освіти.

Особливо помітне зростання контингенту студентів у містах, де університети забезпечують офлайн-навчання.

Ми констатуємо факт зацікавленості в університетах, які забезпечують офлайн навчання, починаючи з Житомира, Луцька, Івано-Франківська і далі на захід. Там зростання контингентів суттєве. Львівські університети, ужгородські – і ми підтримуємо та констатуємо позитивну тенденцію,

– сказав Лісовий.

Таким чином, за оцінкою МОН, вступники не відмовляються від української освіти, а вибір закладу дедалі частіше залежить від безпекових умов та можливості навчатися очно.

Проблема університетів – не виїзд студентів, а демографія

Оксен Лісовий наголосив, що наразі в Україні немає дефіциту студентів у закладах вищої освіти. Водночас університети стикаються з іншою проблемою – демографічним спадом.

Дефіциту студентів у вищих навчальних закладах немає. У нас є трошки інша проблема – демографічна ситуація в цілому,

– пояснив міністр.

За його словами, кількість школярів і майбутніх випускників поступово зменшується, а це посилюватиме конкуренцію між університетами.

Конкуренція за студента між університетами буде зростати. Якість освіти в університетах – це ключовий чинник, який буде визначати, виживе університет чи не виживе,

– підсумував Лісовий.

У МОН переконані, що саме якість освіти та можливість забезпечити безпечне й ефективне навчання стануть головними факторами у боротьбі університетів за абітурієнта.