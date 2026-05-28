Про це він написав у фейсбуці. Омбудсмен зауважив: коли система освіти відстає від реальності, держава починає втрачати дітей.

Дивіться також "Результат кращий": юний геній порівняв міжнародну та українську освіту

Чи ефективно готують учнів до НМТ?

Лубінець заявив, що поспілкувався з очільником МОН України Оксеном Лісовим щодо проблем, з якими до нього найчастіше звертаються люди.

Належної підготовки учнів до НМТ фактично немає. Школа не формує компетентностей, які перевіряються тестуванням. Як наслідок, допомогти дитині можуть лише репетитори. Але що робити, якщо дитина не може звернутися до репетитора?

– акцентував він.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

І додав, що Лісовий визнав, що система освіти не відповідає рівню знань, який вимагають від випускників шкіл. І це, за словами Лубінця, системний парадокс, який потрібно негайно виправити.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Що каже омбудсмен про організацію НМТ та навчання учнів з ТОТ?

Також він висловився і про організацію НМТ.

Після років війни досі не забезпечене проведення тестування в укриттях у стабільному режимі, без зупинок через повітряні тривоги. У Харкові це вже працює. Водночас у Києві та інших містах із наявною інфраструктурою укриттів – ні,

– повідомив він.

І додав, що критичною є і тема дітей з ТОТ.

Держава не забезпечила інформаційної кампанії для вступників. Формальна вкладка на сайті – це не відповідь. Як діти мають дізнатися про свої права і можливості, якщо держава не донесла це зрозуміло і доступно?

– каже омбудсмен.

Результат, за його словами, катастрофічний: кількість вступників із ТОТ скорочується. Молодь втрачає зв'язок з Україною, а держава – час.

При цьому МОН досі не має окремого обліку цієї категорії вступників. Без базових даних державна політика фактично формується "наосліп",

– вважає Лубінець.

Дивіться також Що робити, якщо не вдалося із поважних причин скласти НМТ

Чи є проблеми із підготовкою до впровадження реформи "Профільна"?

Омбудсмен вказав ще на одну, за його словами, проблему у сфері освіти. Це реформа старшої школи. Система до її впровадження не готова.

Я отримую значну кількість звернень щодо заперечення ліквідації шкіл, відсутності транспорту, стану доріг і фактичної недоступності освіти в прифронтових, деокупованих і гірських громадах,

– каже він.

️І додає, що запускати реформу, яка стане причиною закриття шкіл, без підготовленої системи в умовах війни – це просто знущання з українських дітей та освіти.

Дивіться також Ректорка одного з українських ЗВО прогнозує складні часи для університетів

Що відомо про реформу "Профільна"?