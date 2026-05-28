Об этом он написал в фейсбуке. Омбудсмен отметил: когда система образования отстает от реальности, государство начинает терять детей.

Эффективно ли готовят учеников к НМТ?

Лубинец заявил, что пообщался с главой МОН Украины Оксеном Лисовым по проблемам, с которыми к нему чаще всего обращаются люди.

Надлежащей подготовки учащихся к НМТ фактически нет. Школа не формирует компетентностей, которые проверяются тестированием. Как следствие, помочь ребенку могут только репетиторы. Но что делать, если ребенок не может обратиться к репетитору?

– акцентировал он.

И добавил, что Лисовой признал, что система образования не соответствует уровню знаний, который требуют от выпускников школ. И это, по словам Лубинца, системный парадокс, который нужно немедленно исправить.

Что говорит омбудсмен об организации НМТ и обучения учащихся с ТОТ?

Также он высказался и об организации НМТ.

После лет войны до сих пор не обеспечено проведение тестирования в укрытиях в стабильном режиме, без остановок из-за воздушных тревог. В Харькове это уже работает. В то же время в Киеве и других городах с имеющейся инфраструктурой укрытий – ни,

– сообщил он.

И добавил, что критической является и тема детей с ВОТ.

Государство не обеспечило информационной кампании для поступающих. Формальная вкладка на сайте – это не ответ. Как дети должны узнать о своих правах и возможностях, если государство не донесло это понятно и доступно?

– говорит омбудсмен.

Результат, по его словам, катастрофический: количество поступающих с ВОТ сокращается. Молодежь теряет связь с Украиной, а государство – время.

При этом МОН до сих пор не имеет отдельного учета этой категории поступающих. Без базовых данных государственная политика фактически формируется "вслепую",

– считает Лубинец.

Есть ли проблемы с подготовкой к внедрению реформы "Профильная"?

Омбудсмен указал еще на одну, по его словам, проблему в сфере образования. Это реформа старшей школы. Система к ее внедрению не готова.

Я получаю значительное количество обращений по отрицанию ликвидации школ, отсутствия транспорта, состояния дорог и фактической недоступности образования в прифронтовых, деоккупированных и горных общинах,

– говорит он.

и добавляет, что запускать реформу, которая станет причиной закрытия школ, без подготовленной системы в условиях войны – это просто издевательство над украинскими детьми и образованием.

Что известно о реформе "Профильная"?