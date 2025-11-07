Стартует пилот политики "Деньги ходят за учителем". Педагоги отныне будут выбирать курсы повышения квалификации и сами будут оплачивать их.

Сколько будут получать учителя на повышение квалификации?

С 2026 года учителя уже будут получать деньги на виртуальный счет. Через государственную платформу можно будет самостоятельно выбирать субъекта и программу повышения квалификации.

Приобщиться к пилотированию смогут директора, заместители директоров и учителя, которые работают в 7 – 9 классах НУШ и будут работать в 10-х пилотных классах старшей профильной школы в 2026/27 учебном году.

Всего принять участие в пилоте в 2026 году смогут 100 тысяч учителей.

Регистрация для педагогов и субъектов повышения квалификации начинается уже в следующем месяце.

Учителя смогут выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами с января – февраля 2026 года и будут проходить обучение до конца календарного года.

Как реагируют педагоги на такую сумму?

Учителя так реагируют на эту инициативу, в частности, на 1500 гривен.

Материться очень хочется. Можно?

1500 гривен сейчас на раз в магазин зайти. А я еще должна напрягаться и думать, куда их направить? И на половину хороших курсов не хватит.

4000$ + 1000 гривен +2000 гривен, прифронтовые 4000 гривен уже все получили? Еще дают, сказали мало..

Мне очень интересно, существует ли хотя бы один учитель, которому эти курсы повышения квалификации что-то дали? Это просто пустая трата времени, сил, здоровья и просто человеческого ресурса.

Это материальная помощь на успокоительное?

Хватит на подготовку отчета о НЕвыполненной работе.

Сейчас активно начнут "рекомендовать", где те виртуальные средства нужно потратить.

Не бросайте учителю голую кость, а дайте достойную зарплату. Сколько можно так унижать человека?

Очередной шаг для перевода учителей на систему оплаты курсов за свой счет.

Вот зачем и государство так насмехается над учителями?

А уже несколько лет мы сами оплачиваем курсы.

