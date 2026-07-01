Учителям должны повысить зарплаты с сентября 2026 года: профсоюз призвал Минобразования ускорить этот процесс

Профсоюз работников образования и науки Украины призвал министра образования и науки Оксена Лисового ускорить подготовку решения о повышении зарплат педагогам. Изменения должны вступить в силу с сентября 2026 года, однако работники сферы образования отмечают, что нынешний уровень оплаты труда не соответствует законодательным нормам.

Профсоюз работников образования и науки Украины обратился к министру образования и науки Оксену Лисовому с призывом ускорить принятие решения о повышении заработной платы педагогов; речь идет об изменениях, запланированных на сентябрь 2026 года. В организации подчеркнули, что до запланированного повышения осталось два месяца, однако нынешние зарплаты работников образования до сих пор не соответствуют уровню, предусмотренному законодательством.

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Какие зарплаты сейчас получают педагоги

По данным профсоюза, минимальный должностной оклад педагогических работников в настоящее время составляет 8404 гривны. Это меньше установленного уровня минимальной заработной платы, который составляет 8647 гривен.

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Молодой педагог после окончания обучения в высшем учебном заведении, который начинает работать в школе или детском саду, может получать около 9570 гривен. В то же время работники с самой высокой квалификационной категорией имеют должностной оклад в размере 11 755,8 гривен.

В профсоюзе заявили, что такой уровень оплаты труда фактически соответствует прожиточному минимуму для трудоспособных лиц.

Также там отметили, что зарплаты работников образования остаются одними из самых низких среди всех отраслей экономики. По данным организации, в первом квартале 2024 года средняя зарплата работников образования составляла 19 394 гривны в месяц, тогда как средняя зарплата по стране составляла 30 356 гривен.

Почему в профсоюзе говорят о возможности повышения зарплат

В профсоюзе обратили внимание, что с января 2026 года должностные оклады педагогов уже выросли, а соответствующие расходы предусмотрены в государственном и местных бюджетах.

Кроме того, учителя получают дополнительные выплаты за работу в неблагоприятных условиях. Их размер составляет 2600 гривен, а для педагогов, работающих в прифронтовых общинах и приграничных областях, – 5200 гривен.

В то же время в бюджете остались нераспределенными 29,6 миллиарда гривен. Представители профсоюза считают, что это свидетельствует о наличии ресурсов для дальнейшего повышения зарплат работникам образования.

В организации также напомнили, что с марта их представители проводят рабочие встречи с Министерством образования и науки по вопросу повышения оплаты труда педагогов.

Профсоюз ожидает, что МОН ускорит подготовку соответствующего проекта, который предусмотрит повышение должностных окладов и ставок заработной платы педагогических и научно-педагогических работников всех типов учебных заведений с 1 сентября 2026 года.