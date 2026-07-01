Профспілка працівників освіти і науки України звернулася до міністра освіти і науки Оксена Лісового із закликом пришвидшити рішення щодо підвищення заробітних плат педагогів, йдеться про зміни, які заплановані на вересень 2026 року. В організації наголосили, що до запланованого підвищення залишилося два місяці, однак нинішні зарплати освітян досі не відповідають рівню, який передбачений законодавством.

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Які зарплати зараз отримують педагоги

За даними профспілки, найнижчий посадовий оклад педагогічних працівників наразі становить 8404 гривні. Це менше за встановлений рівень мінімальної заробітної плати, який становить 8647 гривень.

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Молодий педагог після завершення навчання у закладі вищої освіти, який починає працювати у школі чи дитячому садочку, може отримувати близько 9570 гривень. Водночас працівники з найвищою кваліфікаційною категорією мають посадовий оклад на рівні 11 755,8 гривні.

У профспілці заявили, що такий рівень оплати праці фактично відповідає прожитковому мінімуму для працездатних осіб.

Також там зазначили, що зарплати працівників освіти залишаються одними з найнижчих серед усіх галузей економіки. За даними організації, у першому кварталі 2024 року середня зарплата освітян становила 19 394 гривні на місяць, тоді як середня зарплата по країні була 30 356 гривень.

Чому в профспілці говорять про можливість підвищення зарплат

У профспілці звернули увагу, що з січня 2026 року посадові оклади педагогів уже зросли, а відповідні видатки передбачили у державному та місцевих бюджетах.

Крім того, вчителі отримують додаткові виплати за роботу в несприятливих умовах. Їхній розмір становить 2600 гривень, а для педагогів, які працюють у прифронтових громадах і прикордонних областях, – 5200 гривень.

Водночас у бюджеті залишилися нерозподіленими 29,6 мільярда гривень. Представники профспілки вважають, що це свідчить про наявність ресурсів для подальшого підвищення зарплат освітянам.

У організації також нагадали, що від березня їхні представники проводять робочі зустрічі з Міністерством освіти і науки щодо підвищення оплати праці педагогів.

Профспілка очікує, що МОН пришвидшить підготовку відповідного проєкту, який передбачатиме підвищення посадових окладів і ставок заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників усіх типів закладів освіти з 1 вересня 2026 року.