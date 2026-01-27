Лисовой сообщил, когда учителя получат повышенные зарплаты
- С 1 января 2026 года зарплата учителей в Украине возрастает на 30%.
- В ближайшие недели педагоги во всех регионах страны будут получать обновленные начисления зарплаты.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. С 1 января зарплата учителей растет на 30%.
Какую зарплату будут получать учителя?
Для этого в государственном бюджете на 2026 год предусмотрели дополнительный финансовый ресурс, а в начале января эти средства уже получили общины в составе образовательной субвенции – с учетом этого повышения.
Зарплата учителя, как и раньше, формируется на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления. Государственное повышение не заменяет местные стимулы, а дополняет их, усиливая базовую зарплату. Поэтому сейчас важно, чтобы в процессе январских начислений все эти элементы сложились вместе так, как было заложено в государственном решении, – чтобы каждый учитель почувствовал реальное повышение своей оплаты труда,
– сообщил Лисовой.
МОН при этом открыто к сотрудничеству с общинами. Если во время расчетов возникают вопросы или нужны уточнения, общины могут получить консультацию в рабочее время, по телефону (044) 481-47-85.
Министерство образования и науки Украины будет внимательно сопровождать этот процесс, работая с общинами, чтобы государственное решение о повышении было корректно реализовано для учителей,
– резюмировал министр.
Как выросла зарплата учителя?
- В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников.
- Говорится о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
- В МОН отмечали, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.
- Зарплаты педагогов в детских садах в Украине также вырастут. Их должностные оклады повысят на 30% с 1 января 2026 года.
- Также в этом году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
- "Учительская тысяча" вырастет до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).