"Позаяк": красивое украинское слово, которое незаслуженно забыли

Перед вами слово, которое часто можно увидеть в книгах, статьях или выступлениях, но редко услышать в повседневной беседе. Поэтому многие воспринимают его как устаревшее.

Случалось ли вам слово "поскольку"? Одни считают его устаревшим, другие слишком книжным, а некоторые вообще не знают, что оно означает. Рассказываем о нем со ссылкой на объяснение Николая Пилинского.

Что означает слово "поскольку" и когда стоит его употреблять?

Украинский язык богат словами, которые звучат изысканно, но одновременно остаются понятными не каждому. Одно из них – "поскольку" . Оно нередко встречается в художественной литературе, публицистике и официальных текстах, однако многие избегают его, считая архаизмом. Действительно ли это так?

Что означает "поскольку"? Так как это подрядный союз, который означает:

"ибо";

"поскольку";

"потому что";

"из-за того, что".

Например:

"Поскольку на улице начался ливень, мы остались дома."

"Я не смог прийти, поскольку заболел."

"Поскольку времени было мало, решение пришлось принимать быстро."

Во всех этих предложениях слово "поскольку" легко можно заменить на "ибо" или "поскольку" , не изменяя содержания.

Откуда происходит это слово и не устарело ли оно?

Языковеды объясняют, что "позаяк" - древний украинский союз, образованный из компонентов "по" , "за" и "як" . Первоначальное его значение постепенно превратилось в причинный союз – "потому что", "поскольку".

Языковед Николай Пилинский даже опубликовал статью-расследование: "Есть ли слово такое украинское – потому что (К истории слова "поскольку" в украинском языке)". И в ней приводит интересный факт, что по этому слову шли споры в киевском украинском клубе "Родина". А выдающийся поэт-академик Максим Рыльский в своей поэме "Путешествие в молодость", отразивший ее суть, было это в гимназиальные годы поэта, где-то в конце первого десятилетия ХХ века:

"...Там кожної пори

Могли ви бачити бухгалтера й поета,

Що замість випивки чи карточної гри

Вели завзятий спір (така вже в нас прикмета!)

Чи слово є таке вкраїнське – позаяк?

І аргумент лунав: у нас не кажуть так!".

Считалось, что словом пользовались преимущественно на Западе Украины, и впервые встречается оно в словаре Е. Желеховского (Львов, 1886), где последовательно вмещают не только "позаяк", но и его соответствие, а отчасти и синоним "позатак" (как поскольку – постольку).

Слово можно встретить в украинском литературном языке более ста лет. По нашим наблюдениям, кроме Ивана Франко, Владимира Стефаника, Михаила Коцюбинского, Владимир Самойленко, его в конце XIX – в начале XX веков довольно широко употребляли также Михаил Старицкий, Елена Пчилка, Михаил Драгоманов, Николай Лысенко, причем употребляли как вполне нейтральное литературное слово в смысле. "Поскольку" можно встретить не только в произведениях, но и в частной переписке интеллигенции того времени, то есть она была в употреблении.

В советское время союз "позаяк" остался в устной речи, но художественных текстах приобрел статус – "стилистически маркированное слово". Чаще его начали употреблять шутливо или с выразительной иронией.

В "Словаре украинского языка" 1975 года слово "позаяк" имеет отметки "устаревшее" и "шутливое" , ведь в живой речи его употребляют реже, чем когда-либо. В то же время, современные словари и писатели продолжают активно его использовать, поэтому назвать его "неправильным" или "мертвым" нельзя. более того, его за интересное звучание следует активнее использовать в публичном пространстве и ежедневной речи.

Если вы не слышали это слово как союз, то точно слышали как фамилию – Позаяк, вернее псевдо, известного поэта – Юрко Позаяк.

Слышали эти известные слова Позаяк: смотрите видео

Слово "позаяк" означает "ибо", "поскольку", "потому что" . Хотя оно не относится к наиболее употребительным в современной повседневной речи, это вполне нормативный украинский союз с древней историей. Не бойтесь использовать его, когда хотите сделать свой текст богаче и стилистически выразительнее.