Приветствие меняется: как правильно на украинском здороваться на Пасху

Христиане западного обряда будут отмечать Пасху уже 5 апреля. А православные и греко-католики в Украине будут праздновать ее 12 апреля.

Полное совпадение дат, как это было в 2025 году, случается только раз в несколько лет. Как правильно здороваться на пасхальные праздники и что отвечать, подскажет 24 Канал.

Смотрите также Подготовка к Пасхе: как интересно провести праздничное время с детьми

Как правильно поздравлять с Пасхой?

В светлый праздник Пасхи украинцы собираются в кругу семьи или побратимов и желают друг другу и нашей стране надежды, мира и победы. Здороваются при этом христианским приветствием, присущим только Пасхе.

Так, украинцы два раза в году, в период Рождественских и Пасхальных праздников, по крайней мере на Западе Украины, переходят на христианские приветствия. И здесь главное – не путать приветствия во время этих праздников. Поэтому помните:

на Рождество мы приветствуем "Христос родился! – Славим Его!";

на Пасху – "Христос воскрес! – Воистину воскрес!".

Вы можете здороваться и "Слава Иисусу Христу!". Все же в светлый праздник Пасхи здоровайтесь с родными, друзьями, знакомыми и прохожими словами "Христос воскрес". На такое приветствие же отвечайте "Воистину воскрес". Так украинцы должны здороваться в течение сорока дней после Воскресения Христова.

К слову, иногда на Пасху можно услышать церковнославянскую форму приветствия – "Христос воскресе". В частности, в начале Пасхальной утренней.

Интересно! В Вербу воскресенье вербу несут святить в церковь неслучайно, говорится в фейсбук-сообщении "Интересная идейка". По библейской традиции, Иисуса приветствовали пальмовыми листьями, которых у нас нет. Поэтому предки выбрали ивовое дерево, которое первым просыпается от зимнего сна весной.

Почему говорят "Христос воскрес"?

Почему именно так здороваются в этот праздник, рассказывал "Телеграфу" митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр (Драбинко). Он заметил, что так здороваться надо с Пасхи до Вознесения, то есть в течение 40 дней.

Весь этот период, пока Христос еще находился со своими учениками здесь, на земле, мы и произносим это пасхальное приветствие,

– уточнил он.

И добавил, что это приветствие появилось, когда жёны-мироносицы пришли в первый день после субботы помазать тело Иисуса Христа благовониями. Ангел взамен сообщил им, что Иисус воскрес. Именно от этого обращения ангела к жёнам-мироносицам и происходят слова "Христос воскрес".

Мы утверждаем свою веру, поскольку еще апостол Павел сказал: "Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна". То есть мы утверждаем то, что мы верим, что Христос действительно воскрес, воистину воскрес Христос,

– резюмировал Драбинко.