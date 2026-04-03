Як правильно вітатися на великодні свята і що відповідати, підкаже 24 Канал.

Як правильно вітати з Великоднем?

У світле свято Великодня українці збираються у колі сім'ї чи побратимів і бажають один одному та нашій країні надії, миру та перемоги. Вітаються при цьому християнським вітанням, притаманним лише Великодню.

Так, українці два рази у році, у період Різдвяних та Великодніх свят, принаймні на Заході України, переходять на християнські вітання. І тут головне – не плутати вітання у час цих празників. Тому пам'ятайте:

на Різдво ми вітаємось "Христос народився! – Славімо Його!";

на Великдень – "Христос воскрес! – Воістину воскрес!".

Ви можете вітатися і "Слава Ісусу Христу!". Все ж у світле свято Великодня вітайтеся з рідними, друзями, знайомими та перехожими словами "Христос воскрес". На таке вітання ж відповідайте "Воістину воскрес". Так українці мають вітатися протягом сорока днів після Воскресіння Христового.

До слова, іноді на Великдень можна почути церковнослов'янську форму вітання – "Христос воскрєсє". Зокрема, на початку пасхальної ранньої.

Цікаво! У Вербу неділю вербу несуть святити до церкви невипадково, мовиться у фейсбук-дописі "Цікава ідейка". За біблійною традицією, Ісуса вітали пальмовим листям, якого у нас немає. Тому предки обрали вербове дерево, яке першим прокидається від зимового сну навесні.

Чому кажуть "Христос Воскрес"?

Чому саме так вітаються у цей свято, розповідав "Телеграфу" митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр (Драбинко). Він зауважив, що так вітатися треба від Великодня до Вознесіння, тобто протягом 40 днів.

Весь цей період, поки Христос ще перебував зі своїми учнями тут, на землі, ми і вітаємося цим пасхальним вітанням,

– уточнив він.

І додав, що це вітання з'явилося, коли жінки-мироносиці прийшли в перший день після суботи помазати тіло Ісуса Христа пахощами. Ангел натомість сповістив їм, що Ісус воскрес. Саме від цього ангельського вітання до жінок-мироносиць і походять слова "Христос Воскрес".

Ми утверджуємо свою віру, оскільки ще апостол Павло сказав: "Якщо Христос не воскрес, то і віра наша марна". Тобто ми утверджуємо те, що ми віримо, що Христос дійсно воскрес, воістину воскрес Христос,

– резюмував Драбинко.