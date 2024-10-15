"Белоруссия" или "Беларусь": какое настоящее "имя" северной соседки Украины

Русизмы еще крепко сидят в речи украинцев и, часто, мы даже не подозреваем, что говорим с ошибками, порой и пишем. Это касается даже собственных названий стран, городов, торговых марок.

Что не так с названием "Белоруссия" рассказываем дальше. В этом Образованию 24 поможет разобраться языковед Александр Авраменко.

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Какое название правильное – "Беларусь" или "Белоруссия"

Официальное название страны - Республика Беларусь (на белорусском – Рэспублика Беларусь), от 19 сентября 1991 года. Краткое название – Беларусь!

Русская версия "Белоруссия", появилась в Российской империи по нормам словообразования в конце ХѴІІІ века и зафиксирована в "Новом и полном географическом словаре Российского государства" (1788).

Это название до сих пор в России закреплено за названием страны. Хотя продолжаются дискуссии между российскими и белорусскими филологами и дипломатами.

Украинцы же придерживаются действующих норм международного права и принятого названия страны, поэтому только – Беларусь!

Каково происхождение названия Беларусь Термин "Белая Русь" впервые зафиксирован в XIII веке для обозначения земель на севере Руси. Это же название в письменных источниках упоминается польским хронистом XIV века, канцлером коронным – Янком из Чарнкова. Беларусь – как национальное самоназвание, принято идеологами белорусского национального движения в 1890-х годах.

Географическая справка! Республика Беларусь, площадью 207 600 километров квадратных, расположена в Восточной Европе, граничит с 5 странами и не имеет выхода к морю. Столица – Минск. Денежная единица – белорусский рубль. Языки – русский и белорусский.

Не только "Беларусь": калькированные названия стран в речи украинцев

Языковед Александр Авраменко, относительно названий стран, заметил:

Оказывается, некоторые из них не правильно произносят и делают это даже на письме.

"Языковые проблемы" закрепились у нас с советских времен и с российской традиции написания. А как говорить правильно выясним дальше.

Как правильно называть страны на украинском: смотрите видео

Поэтому, давайте запомним:

Туреччина , а не Турція:

, а не Турція: Угорщина , а не Венгрія;

, а не Венгрія; Молдова , а не Молдавія;

, а не Молдавія; Румунія , а не Руминія;

, а не Руминія; Словаччина , а не Словакія;

, а не Словакія; Німеччина , а не Германія;

, а не Германія; Нідерланди , а не Голландія;

, а не Голландія; Польща , а не Польша;

, а не Польша; Вірменія, а не Арменія.

Говорим правильно! Говорим на украинском!