Что не так с названием "Белоруссия" рассказываем дальше. В этом Образованию 24 поможет разобраться языковед Александр Авраменко.
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Какое название правильное – "Беларусь" или "Белоруссия"
Официальное название страны - Республика Беларусь (на белорусском – Рэспублика Беларусь), от 19 сентября 1991 года. Краткое название – Беларусь!
Русская версия "Белоруссия", появилась в Российской империи по нормам словообразования в конце ХѴІІІ века и зафиксирована в "Новом и полном географическом словаре Российского государства" (1788).
Это название до сих пор в России закреплено за названием страны. Хотя продолжаются дискуссии между российскими и белорусскими филологами и дипломатами.
Украинцы же придерживаются действующих норм международного права и принятого названия страны, поэтому только – Беларусь!
Каково происхождение названия БеларусьТермин "Белая Русь" впервые зафиксирован в XIII веке для обозначения земель на севере Руси. Это же название в письменных источниках упоминается польским хронистом XIV века, канцлером коронным – Янком из Чарнкова. Беларусь – как национальное самоназвание, принято идеологами белорусского национального движения в 1890-х годах.
Географическая справка! Республика Беларусь, площадью 207 600 километров квадратных, расположена в Восточной Европе, граничит с 5 странами и не имеет выхода к морю. Столица – Минск. Денежная единица – белорусский рубль. Языки – русский и белорусский.
Не только "Беларусь": калькированные названия стран в речи украинцев
Языковед Александр Авраменко, относительно названий стран, заметил:
Оказывается, некоторые из них не правильно произносят и делают это даже на письме.
"Языковые проблемы" закрепились у нас с советских времен и с российской традиции написания. А как говорить правильно выясним дальше.
Как правильно называть страны на украинском: смотрите видео
Поэтому, давайте запомним:
- Туреччина, а не Турція:
- Угорщина, а не Венгрія;
- Молдова, а не Молдавія;
- Румунія, а не Руминія;
- Словаччина, а не Словакія;
- Німеччина, а не Германія;
- Нідерланди, а не Голландія;
- Польща, а не Польша;
- Вірменія, а не Арменія.
Говорим правильно! Говорим на украинском!