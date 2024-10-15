Що не так із назвою "Білорусія" розповідаємо далі. У цьому Освіті 24 допоможе розібратися мовознавець Олександр Авраменко.
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Яка назва правильна – "Білорусь" чи "Білорусія"
Офіційна назва країни — Республіка Білорусь (білоруською – Рэспубліка Беларусь), від 19 вересня 1991 року. Коротка назва – Білорусь!
Російська версія "Білорусія", з'явилась в Російській імперії за нормами словотворення в кінці ХVІІІ століття та зафіксована у "Новом и полном географическом словаре Российского государства" (1788).
Ця назва і досі в Росії закріплена за назвою країни. Хоча тривають дискусії між російськими і білоруськими філологами та дипломатами.
Українці ж дотримуються чинних норм міжнародного права та прийнятої назви країни, тому лише – Білорусь!
Яке походження назви БілорусьТермін "Біла Русь" вперше зафіксовано в XIII столітті для позначення земель на півночі Русі. Ця ж назва у писемних джерелах згадується польським хроністом XIV століття, канцлером коронним – Янком із Чарнкова. Білорусь – як національна самоназва, прийнята ідеологами білоруського національного руху в 1890-х роках.
Географічна довідка! Республіка Білорусь, площею 207 600 кілометрів квадратних, розташована у Східній Європі, межує з 5 країнами та не має виходу до моря. Столиця – Мінськ. Грошова одиниця – білоруський рубль. Мови – російська та білоруська.
Не лише "Білорусь": кальковані назви країн в мовленні українців
Мовознавець Олександр Авраменко, стосовно назв країн, зауважив:
Виявляється, деякі з них не правильно вимовляють і роблять це навіть на письмі.
"Мовні негаразди" закріпились у нас з радянських часів та з російської традиції написання. А як говорити правильно з'ясуємо далі.
Як правильно називати країни українською: дивіться відео
Отож, запам'ятаймо:
- Туреччина, а не Турція:
- Угорщина, а не Венгрія;
- Молдова, а не Молдавія;
- Румунія, а не Руминія;
- Словаччина, а не Словакія;
- Німеччина, а не Германія;
- Нідерланди, а не Голландія;
- Польща, а не Польша;
- Вірменія, а не Арменія.
Говоримо правильно! Говоримо українською!