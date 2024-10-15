"Білорусія" чи "Білорусь": яке справжнє "ім'я" північної сусідки України

Русизми ще міцно сидять у мовленні українців і, часто, ми навіть не підозрюємо, що говоримо з помилками, деколи і пишемо. Це стосується навіть власних назв країн, міст, торгівельних марок.

Що не так із назвою "Білорусія" розповідаємо далі. У цьому Освіті 24 допоможе розібратися мовознавець Олександр Авраменко.

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Яка назва правильна – "Білорусь" чи "Білорусія"

Офіційна назва країни — Республіка Білорусь (білоруською – Рэспубліка Беларусь), від 19 вересня 1991 року. Коротка назва – Білорусь!

Російська версія "Білорусія", з'явилась в Російській імперії за нормами словотворення в кінці ХVІІІ століття та зафіксована у "Новом и полном географическом словаре Российского государства" (1788).

Ця назва і досі в Росії закріплена за назвою країни. Хоча тривають дискусії між російськими і білоруськими філологами та дипломатами.

Українці ж дотримуються чинних норм міжнародного права та прийнятої назви країни, тому лише – Білорусь!

Яке походження назви Білорусь Термін "Біла Русь" вперше зафіксовано в XIII столітті для позначення земель на півночі Русі. Ця ж назва у писемних джерелах згадується польським хроністом XIV століття, канцлером коронним – Янком із Чарнкова. Білорусь – як національна самоназва, прийнята ідеологами білоруського національного руху в 1890-х роках.

Географічна довідка! Республіка Білорусь, площею 207 600 кілометрів квадратних, розташована у Східній Європі, межує з 5 країнами та не має виходу до моря. Столиця – Мінськ. Грошова одиниця – білоруський рубль. Мови – російська та білоруська.

Не лише "Білорусь": кальковані назви країн в мовленні українців

Мовознавець Олександр Авраменко, стосовно назв країн, зауважив:

Виявляється, деякі з них не правильно вимовляють і роблять це навіть на письмі.

"Мовні негаразди" закріпились у нас з радянських часів та з російської традиції написання. А як говорити правильно з'ясуємо далі.

Як правильно називати країни українською: дивіться відео

Отож, запам'ятаймо:

Туреччина , а не Турція:

, а не Турція: Угорщина , а не Венгрія;

, а не Венгрія; Молдова , а не Молдавія;

, а не Молдавія; Румунія , а не Руминія;

, а не Руминія; Словаччина , а не Словакія;

, а не Словакія; Німеччина , а не Германія;

, а не Германія; Нідерланди , а не Голландія;

, а не Голландія; Польща , а не Польша;

, а не Польша; Вірменія, а не Арменія.

Говоримо правильно! Говоримо українською!