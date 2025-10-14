В украинском языке существуют слова, которые в процессе трансформации, как бы нарушают логику написания.

Что означает и как пишется слово "спідлоба", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Словарь.UA".

Смотрите также Не перепутайте: когда мы используем местоимение "їх", а когда – "їхній"

Как пишется слово "спідлоба"?

Лексическое значение этого слова – смотреть на кого-то хмуро, недоброжелательно, недоверчиво, недовольно, нахмурив брови. Такой взгляд часто передает внутреннее напряжение, недоверие, раздражение или настороженность.

Буквально слово означает взгляд из-под нахмуренных бровей. И образовалось от сочетания предлога "з-під" и существительного "лоб", то есть буквально "з-під лоба".

Со временем, это словосочетание грамматически срослось в наречие – "спідлоба", что характерно для украинского языка, который часто образует наречия из предложных конструкций. Слово выступает целостным понятием, а потому пишется одним словом.

А буква "з" изменилась на "с" по правилу мнемонической фразы КаФе ПТаХ.

"Спідлоба" – это наречие, которое описывает способ действия, поэтому вопрос к слову ставим – "как?" – Як дивиться? – Спідлоба.

Заметьте, ошибкой считается ставить вопрос "из-под чего?", как объясняет ресурс "Про мову".

Такая форма является стилистически выразительной, часто используется в художественной литературе, чтобы передать психологическое состояние персонажа через невербальные жесты.

Тимко ще більше почорнів, дивився на всіх спідлоба, часто курив і цілими вечорами мовчки просиджував під хатою (Григір Тютюнник).

Хлопці здивовано обдивлялись Костя, а він спідлоба зиркав на них. (Володимир Винниченко).

А чтобы усилить драматичность момента можно сказать не только – "дивиться", но и – зиркає, поглядає, позирає, глипає, зорить.

А вы используете это слово?