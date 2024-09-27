Больше не говорите слово "чёлка": украинское соответствие значительно красивее

Часто можно услышать слово "чёлка", чтобы описать прическу. Но это распространенная ошибка среди украинцев.

В рубрике "Говори українською!" мы расскажем, почему не стоит употреблять слово "чёлка". Филолог украинского языка Мария Словолюб в своем тиктоке назвала красивый аналог, передает Освита 24.

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Чем заменить слово "чёлка"

В нашей речи осталось еще нет русизмов. Но стремимся от них избавляться, потому что украинские слова значительно красивее и благозвучнее. Среди таких слов "чьолка", "чолка" или "чилка".

Украинским вариантом, который предлагает языковед, есть "чУбчик", "чубОк" или "грИвка". Это ласкательные варианты слов "чуб" и "грива", которые указывают на их короткий вариант.

Что такое тот "чубчик"

ЧУбчик, челка, или грИвка – прядь волос, спадающая на лоб. Необязательный элемент мужской и женской прически. Часто, ее стригут детям. И челка может скрывать определенные дефекты лба.

В историческом контексте прическа с челкой демонстрировала статус в обществе, как в Древнем Египте или Древнем Риме. Сегодня – это атрибут самоопределения субкультуры Эмо.

Поэтому, давайте, следующий раз у парикмахера попросим дополнить прическу не "чёлку", а чубчиком или гривкой!

Хорошо это звучит в украинской литературе

А вот несколько цитат из украинских произведений, в которых употреблено слово как элемент прически и литературная словоформа:

Волосы стригла коротко, не морочила себе головы причесыванием, и поэтому была [Марина] преимущественно растрепанная – с чубчиком на лбу (Ю. Смолич). Шелковистый ковыль выбросил нежные чубчики (И. Цюпа); К столу подошел Борис Белецкий. Невысокий ростом, плечистый. В белой рубашке с распахнутым воротником. На лоб спадает русая прядь чубчика (Д. Ткач) Вот чубчик стриженный, длинные ноги в ботиночках на пуговице, тоненькое колечко на пальце, серый ощетинившийся взгляд – именно т.е. (Н.Тисовская Три тайны Большого озера) Как-то скворец присмотрелась к своим детишкам и заметила у самого маленького небольшого чубчика. Очень удивились этому птички, потому что чубатые скворцы – это диковинка. Поэтому и назвали его Чубчиком (М. Магера, Чубчик) Следует отметить, что обычай стричь детей перед школой и оставить чубчик бытует и до сих пор бытует у украинцев; очевидно, он часть древнего ритуала, связанного с началом обучения ребенка и посвящения его в члены общины. (Д. Наливайко, Индоарийские тайны Украины) Они наклонялись над газетой так, что черная гривка Раисина щекотала лесину о. Василию (М. Коцюбинский).

Лелейте язык!