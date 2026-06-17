Участники НМТ могут получать 10 тысяч ежемесячно: сколько баллов нужно набрать
Участники НМТ могут получать ежемесячную президентскую стипендию. Ее размер составляет 10 тысяч гривен.
Но для этого нужно набрать высокие баллы на национальном мультитесте. Об этом сообщили в Фонде Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.
Смотрите также: Когда состоится дополнительная сессия НМТ в 2026 году
Какие баллы обеспечат стипендию?
Выпускники школ, набравшие 185 баллов и выше по каждому предмету НМТ, будут получать ежемесячную президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен.
При этом для получения таких выплат необходимо поступить в украинский вуз.
Стипендию будут выплачивать в течение всего первого года обучения в вузе.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
В Фонде подчеркивают: если вы, как участник НМТ, приложите усилия и продемонстрируете хороший результат, государство обязательно поддержит и поощрит вас.
Будем рады видеть каждого в украинском университете,
– отметили в Фонде.
Смотрите также На все 200: львовская выпускница сдала три предмета НМТ на максимальный балл
Что известно о НМТ в 2026 году?
- В этом году НМТ проходит в течение одного дня.
- Основная сессия стартовала 20 мая и продлится до 25 июня.
- Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля.
- Участники тестирования сдают экзамены по 4 предметам. Три из них являются обязательными, а один — на выбор.
- В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам НМТ не только 2026 года, но и 2023, 2024, 2025 годов.
- Место, дату и время проведения НМТ следует искать в персональных приглашениях, размещенных в личных кабинетах участников НМТ.