Участники НМТ могут получать 10 тысяч ежемесячно: сколько баллов нужно набрать

Участники НМТ могут получать ежемесячную президентскую стипендию. Ее размер составляет 10 тысяч гривен.

Но для этого нужно набрать высокие баллы на национальном мультитесте. Об этом сообщили в Фонде Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

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Какие баллы обеспечат стипендию?

Выпускники школ, набравшие 185 баллов и выше по каждому предмету НМТ, будут получать ежемесячную президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен.

При этом для получения таких выплат необходимо поступить в украинский вуз.

Стипендию будут выплачивать в течение всего первого года обучения в вузе.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

В Фонде подчеркивают: если вы, как участник НМТ, приложите усилия и продемонстрируете хороший результат, государство обязательно поддержит и поощрит вас.

Будем рады видеть каждого в украинском университете,

– отметили в Фонде.

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Что известно о НМТ в 2026 году?