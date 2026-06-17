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Учеба Образование в Украине Участники НМТ могут получать 10 тысяч ежемесячно: сколько баллов нужно набрать
17 июня, 15:24
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Участники НМТ могут получать 10 тысяч ежемесячно: сколько баллов нужно набрать

Мария Волошин

Участники НМТ могут получать ежемесячную президентскую стипендию. Ее размер составляет 10 тысяч гривен.

Но для этого нужно набрать высокие баллы на национальном мультитесте. Об этом сообщили в Фонде Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

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Какие баллы обеспечат стипендию?

Выпускники школ, набравшие 185 баллов и выше по каждому предмету НМТ, будут получать ежемесячную президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен.

При этом для получения таких выплат необходимо поступить в украинский вуз.

Стипендию будут выплачивать в течение всего первого года обучения в вузе.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

В Фонде подчеркивают: если вы, как участник НМТ, приложите усилия и продемонстрируете хороший результат, государство обязательно поддержит и поощрит вас.

Будем рады видеть каждого в украинском университете, 
– отметили в Фонде.

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Что известно о НМТ в 2026 году?

  • В этом году НМТ проходит в течение одного дня.
  • Основная сессия стартовала 20 мая и продлится до 25 июня.
  • Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля.
  • Участники тестирования сдают экзамены по 4 предметам. Три из них являются обязательными, а один — на выбор.
  • В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам НМТ не только 2026 года, но и 2023, 2024, 2025 годов.
  • Место, дату и время проведения НМТ следует искать в персональных приглашениях, размещенных в личных кабинетах участников НМТ.

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