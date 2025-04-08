Как можно подать заявление на поступление ребенка в первый класс в Киеве

В большинстве школ нашего государства уже продолжается прием заявлений на поступление детей в первый класс. В столице Украины родители будущих первоклассников могут подать заявление в школу онлайн.

Сделать это можно в разделе "Запрос ребенка в школу" на "Портале услуг". Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, отмечает 24 Канал.

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Как подать заявление на поступление в 1 класс в Киеве

Для подачи заявления на поступление в первый класс нужно:

авторизоваться на портале;

внести информацию о ребенке;

указать адрес проживания будущего первоклассника;

выбрать желаемое учебное заведение;

при наличии указать право на первоочередное зачисление и отметить особые образовательные потребности ребенка.

Если будущий первоклассник имеет особые образовательные потребности и должен учиться в инклюзивном классе, к заявлению о зачислении надо добавить заключение о комплексной психолого-педагогической оценке развития или выписку из протокола заседания психолого-педагогической консультации.

Основным условием для зачисления ребенка в первый класс является проживание ребенка в том микрорайоне, где расположено учебное заведение, отметили в КГГА.

Место жительства ребенка можно подтвердить:

паспортом гражданина Украины одного из родителей;

временным удостоверением гражданина Украины;

видом на постоянное проживание;

удостоверением беженца;

удостоверением лица, которое нуждается в постоянной защите;

удостоверением лица, которому предоставлена временная защита;

справкой об обращении за защитой в Украине;

справкой о регистрации место жительства ребенка или одного из его родителей;

справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

документом, удостоверяющим право собственности на жилье;

решением суда о праве на вселение в жилое помещение, признании права пользования жильем или права собственности;

нотариально заверенным документом о праве пользования жильем;

справкой о прохождении службы в воинской части;

актом обследования условий проживания.

Ответ на заявление о поступлении ребенка в школу должен прийти на электронную почту одного из родителей и в их личный кабинет на портале.

В КГГА добавили, что дополнительных условий для первоочередного зачисления не существует.

Благотворительные взносы, поступающих в фонды, сотрудничающих со школами, никоим образом не влияют на поступление. Любые предложения "оплатить место" – это компоненты коррупции,

– отметили в КГГА.

В этом году заявления на поступление в первый класс будут принимать до 31 мая.