Сделать это можно в разделе "Запрос ребенка в школу" на "Портале услуг". Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, отмечает 24 Канал.
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Как подать заявление на поступление в 1 класс в Киеве
Для подачи заявления на поступление в первый класс нужно:
- авторизоваться на портале;
- внести информацию о ребенке;
- указать адрес проживания будущего первоклассника;
- выбрать желаемое учебное заведение;
- при наличии указать право на первоочередное зачисление и отметить особые образовательные потребности ребенка.
Если будущий первоклассник имеет особые образовательные потребности и должен учиться в инклюзивном классе, к заявлению о зачислении надо добавить заключение о комплексной психолого-педагогической оценке развития или выписку из протокола заседания психолого-педагогической консультации.
Основным условием для зачисления ребенка в первый класс является проживание ребенка в том микрорайоне, где расположено учебное заведение, отметили в КГГА.
Место жительства ребенка можно подтвердить:
- паспортом гражданина Украины одного из родителей;
- временным удостоверением гражданина Украины;
- видом на постоянное проживание;
- удостоверением беженца;
- удостоверением лица, которое нуждается в постоянной защите;
- удостоверением лица, которому предоставлена временная защита;
- справкой об обращении за защитой в Украине;
- справкой о регистрации место жительства ребенка или одного из его родителей;
- справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
- документом, удостоверяющим право собственности на жилье;
- решением суда о праве на вселение в жилое помещение, признании права пользования жильем или права собственности;
- нотариально заверенным документом о праве пользования жильем;
- справкой о прохождении службы в воинской части;
- актом обследования условий проживания.
Ответ на заявление о поступлении ребенка в школу должен прийти на электронную почту одного из родителей и в их личный кабинет на портале.
В КГГА добавили, что дополнительных условий для первоочередного зачисления не существует.
Благотворительные взносы, поступающих в фонды, сотрудничающих со школами, никоим образом не влияют на поступление. Любые предложения "оплатить место" – это компоненты коррупции,
– отметили в КГГА.
В этом году заявления на поступление в первый класс будут принимать до 31 мая.
- Мы уже информировали, что стартовал прием учеников в первые классы.