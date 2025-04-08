Сделать это можно в разделе "Запрос ребенка в школу" на "Портале услуг". Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, отмечает 24 Канал.

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Как подать заявление на поступление в 1 класс в Киеве

Для подачи заявления на поступление в первый класс нужно:

  • авторизоваться на портале;
  • внести информацию о ребенке;
  • указать адрес проживания будущего первоклассника;
  • выбрать желаемое учебное заведение;
  • при наличии указать право на первоочередное зачисление и отметить особые образовательные потребности ребенка.

Если будущий первоклассник имеет особые образовательные потребности и должен учиться в инклюзивном классе, к заявлению о зачислении надо добавить заключение о комплексной психолого-педагогической оценке развития или выписку из протокола заседания психолого-педагогической консультации.

Основным условием для зачисления ребенка в первый класс является проживание ребенка в том микрорайоне, где расположено учебное заведение, отметили в КГГА.

Место жительства ребенка можно подтвердить:

  • паспортом гражданина Украины одного из родителей;
  • временным удостоверением гражданина Украины;
  • видом на постоянное проживание;
  • удостоверением беженца;
  • удостоверением лица, которое нуждается в постоянной защите;
  • удостоверением лица, которому предоставлена временная защита;
  • справкой об обращении за защитой в Украине;
  • справкой о регистрации место жительства ребенка или одного из его родителей;
  • справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • документом, удостоверяющим право собственности на жилье;
  • решением суда о праве на вселение в жилое помещение, признании права пользования жильем или права собственности;
  • нотариально заверенным документом о праве пользования жильем;
  • справкой о прохождении службы в воинской части;
  • актом обследования условий проживания.

Ответ на заявление о поступлении ребенка в школу должен прийти на электронную почту одного из родителей и в их личный кабинет на портале.

В КГГА добавили, что дополнительных условий для первоочередного зачисления не существует.

Благотворительные взносы, поступающих в фонды, сотрудничающих со школами, никоим образом не влияют на поступление. Любые предложения "оплатить место" – это компоненты коррупции,
– отметили в КГГА.

В этом году заявления на поступление в первый класс будут принимать до 31 мая.