Зробити це можна у розділі "Запит дитини до школи" на "Порталі послуг". Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, зазначає 24 Канал.

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Як подати заяву на вступ до 1 класу у Києві

Для подання заяви на вступ до першого класу потрібно:

авторизуватися на порталі;

внести інформацію про дитину;

вказати адресу проживання майбутнього першокласника;

обрати бажаний заклад освіти;

за наявності вказати право на першочергове зарахування та зазначити особливі освітні потреби дитини.

Якщо майбутній першокласник має особливі освітні потреби і має навчатися в інклюзивному класі, до заяви про зарахування треба додати висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку або витяг із протоколу засідання психолого-педагогічної консультації.

Основною умовою для зарахування дитини в перший клас є проживання дитини в тому мікрорайоні, де розташований заклад освіти, наголосили в КМДА.

Місце проживання дитини можна підтвердити:

паспортом громадянина України одного з батьків;

тимчасовим посвідченням громадянина України;

посвідкою на постійне проживання;

посвідченням біженця;

посвідченням особи, яка потребує постійного захисту;

посвідченням особи, якій надано тимчасовий захист;

довідкою про звернення за захистом в Україні;

довідкою про реєстрацію місце проживання дитини чи одного з її батьків;

довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

документом, що засвідчує право власності на житло;

рішенням суду про право на вселення до житлового приміщення, визнання права користування житлом або права власності;

нотаріально засвідченим документом про право користування житлом;

довідкою про проходження служби у військовій частині;

актом обстеження умов проживання.

Відповідь на заяву про вступ дитини в школу має прийти на електронну пошту одного з батьків та в їхній особистий кабінет на порталі.

У КМДА додали, що додаткових умов для першочергового зарахування не існує.

Благодійні внесли, які надходять у фонди, що співпрацюють зі школами, жодним чином не впливають на вступ. Будь-які пропозиції "оплатити місце" – це компоненти корупції,

– наголосили у КМДА.

Цьогоріч заяви на вступ до першого класу прийматимуть до 31 травня.