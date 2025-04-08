Зробити це можна у розділі "Запит дитини до школи" на "Порталі послуг". Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, зазначає 24 Канал.
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Як подати заяву на вступ до 1 класу у Києві
Для подання заяви на вступ до першого класу потрібно:
- авторизуватися на порталі;
- внести інформацію про дитину;
- вказати адресу проживання майбутнього першокласника;
- обрати бажаний заклад освіти;
- за наявності вказати право на першочергове зарахування та зазначити особливі освітні потреби дитини.
Якщо майбутній першокласник має особливі освітні потреби і має навчатися в інклюзивному класі, до заяви про зарахування треба додати висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку або витяг із протоколу засідання психолого-педагогічної консультації.
Основною умовою для зарахування дитини в перший клас є проживання дитини в тому мікрорайоні, де розташований заклад освіти, наголосили в КМДА.
Місце проживання дитини можна підтвердити:
- паспортом громадянина України одного з батьків;
- тимчасовим посвідченням громадянина України;
- посвідкою на постійне проживання;
- посвідченням біженця;
- посвідченням особи, яка потребує постійного захисту;
- посвідченням особи, якій надано тимчасовий захист;
- довідкою про звернення за захистом в Україні;
- довідкою про реєстрацію місце проживання дитини чи одного з її батьків;
- довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- документом, що засвідчує право власності на житло;
- рішенням суду про право на вселення до житлового приміщення, визнання права користування житлом або права власності;
- нотаріально засвідченим документом про право користування житлом;
- довідкою про проходження служби у військовій частині;
- актом обстеження умов проживання.
Відповідь на заяву про вступ дитини в школу має прийти на електронну пошту одного з батьків та в їхній особистий кабінет на порталі.
У КМДА додали, що додаткових умов для першочергового зарахування не існує.
Благодійні внесли, які надходять у фонди, що співпрацюють зі школами, жодним чином не впливають на вступ. Будь-які пропозиції "оплатити місце" – це компоненти корупції,
– наголосили у КМДА.
Цьогоріч заяви на вступ до першого класу прийматимуть до 31 травня.
- Ми вже інформували, що стартувало прйимання учнів до перших класів.