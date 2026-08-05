Эти 10 специальностей являются самыми дорогими в университетах Украины в 2026 году

В Украине в этом году выросли цены на высшее образование. Стоимость обучения по контракту в университетах зависит от специальности.

В среднем за обучение по самым дорогостоящим направлениям приходится платить более 70 тысяч гривен в год. Об этом сообщает Education.ua.

Где самое дорогое обучение в вузах

Самые высокие средние цены – на медицинских специальностях, а также на международных, математических и творческих. Среди самых доступных – инженерные и аграрные специальности.

Чтобы определить самые дорогие и самые дешевые специальности в 2026 году, была проанализирована средняя стоимость образовательных программ в вузах для абитуриентов после 11 класса по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

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10 самых дорогих специальностей в университетах в 2026 году

№ Специальность Средняя стоимость обучения, грн / год 1 I1 "Стоматология" 73 157 2 I2 "Медицина" 68 698 3 I3 "Педиатрия" 62 771 4 C3 "Международные отношения" 61 080 5 F1 "Прикладная математика" 58 848 6 I4 "Медицинская психология" 57 723 7 В1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство" 56 460 8 D9 "Международное право" 54 448 9 В5 "Музыкальное искусство" 53 246 10 E7 "Математика" 51 025

Что стоит знать о стоимости обучения в университетах

Отметим, что средняя стоимость по специальности не означает, что во всех университетах цена будет одинаковой. На нее влияют местоположение учебного заведения, конкретная образовательная программа и форма обучения.

Обычно обучение на заочной форме обходится дешевле, чем на дневной. В то же время она доступна не для всех специальностей. Например, большинство медицинских программ можно осваивать только на дневной форме.