В среднем за обучение по самым дорогостоящим направлениям приходится платить более 70 тысяч гривен в год. Об этом сообщает Education.ua.
Где самое дорогое обучение в вузах
Самые высокие средние цены – на медицинских специальностях, а также на международных, математических и творческих. Среди самых доступных – инженерные и аграрные специальности.
Чтобы определить самые дорогие и самые дешевые специальности в 2026 году, была проанализирована средняя стоимость образовательных программ в вузах для абитуриентов после 11 класса по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
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10 самых дорогих специальностей в университетах в 2026 году
|№
|Специальность
|Средняя стоимость обучения, грн / год
|1
|I1 "Стоматология"
|73 157
|2
|I2 "Медицина"
|68 698
|3
|I3 "Педиатрия"
|62 771
|4
|C3 "Международные отношения"
|61 080
|5
|F1 "Прикладная математика"
|58 848
|6
|I4 "Медицинская психология"
|57 723
|7
|В1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство"
|56 460
|8
|D9 "Международное право"
|54 448
|9
|В5 "Музыкальное искусство"
|53 246
|10
|E7 "Математика"
|51 025
Что стоит знать о стоимости обучения в университетах
Отметим, что средняя стоимость по специальности не означает, что во всех университетах цена будет одинаковой. На нее влияют местоположение учебного заведения, конкретная образовательная программа и форма обучения.
Обычно обучение на заочной форме обходится дешевле, чем на дневной. В то же время она доступна не для всех специальностей. Например, большинство медицинских программ можно осваивать только на дневной форме.
- Ранее в МОН назвали самые популярные специальности в вузах, которые выбрали абитуриенты.