Сколько абитуриентов в этом году смогут учиться на государственном финансировании: определили квоту
Правительство Украины определило объемы государственного заказа на прием в колледжи и вузы, аспирантуру и докторантуру в 2026 году. Всего на бюджетных местах смогут учиться 166 705 человек.
Из них 154 334 человека – на дневной форме обучения. Об этом говорится в постановлении Кабмина.
Сколько человек смогут учиться на государственном финансировании
Больше всего мест предусмотрено для подготовки бакалавров – 79 409, магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений, поступающих после школы, – 6 390.
Для получения степени младшего бакалавра выделено 37 565 мест. Из них 35 610 – по дневной форме обучения.
Объем государственного заказа на магистратуру на основе степени бакалавра составляет 36 840 мест, в том числе 32 845 мест по дневной форме обучения.
Для поступления в аспирантуру предусмотрено 6 073 места, в докторантуру – 428 человек.
В общий объем входят не только места в учебных заведениях, подчиненных МОН Украины, но и подготовка в военных, правоохранительных и других ведомственных учреждениях.
Новый объем госзаказа сформирован с учетом прогноза потребностей украинского рынка труда.
Как теперь формируется госзаказ
- Государственный заказ на подготовку специалистов в учебных заведениях Украины впервые сформирован на основе долгосрочного прогноза потребностей украинского рынка труда. Новый подход будет применяться к государственному заказу на 2026–2027 годы.
- Отныне при формировании госзаказа будут учитываться как предложения государственных заказчиков, так и, в частности, прогноз того, какие специалисты потребуются экономике в будущем.
- Прогнозируется, что больше всего будет расти потребность в специалистах технических, инженерных, производственных, строительных, медицинских, научных и других прикладных направлений. Дополнительный спрос на работников будет формироваться за счет восстановления страны, развития строительства, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей.