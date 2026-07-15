Сколько абитуриентов в этом году смогут учиться на государственном финансировании: определили квоту

Правительство Украины определило объемы государственного заказа на прием в колледжи и вузы, аспирантуру и докторантуру в 2026 году. Всего на бюджетных местах смогут учиться 166 705 человек.

Из них 154 334 человека – на дневной форме обучения. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Сколько человек смогут учиться на государственном финансировании

Больше всего мест предусмотрено для подготовки бакалавров – 79 409, магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений, поступающих после школы, – 6 390.

Для получения степени младшего бакалавра выделено 37 565 мест. Из них 35 610 – по дневной форме обучения.

Объем государственного заказа на магистратуру на основе степени бакалавра составляет 36 840 мест, в том числе 32 845 мест по дневной форме обучения.

Для поступления в аспирантуру предусмотрено 6 073 места, в докторантуру – 428 человек.

В общий объем входят не только места в учебных заведениях, подчиненных МОН Украины, но и подготовка в военных, правоохранительных и других ведомственных учреждениях.

Новый объем госзаказа сформирован с учетом прогноза потребностей украинского рынка труда.

Как теперь формируется госзаказ