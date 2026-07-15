З них 154 334 особи – за денною формою. Про це вказано у постанові Кабміну.
Скільки осіб зможуть вчитися на бюджеті
Найбільше місць передбачили для підготовки бакалаврів – 79 409, магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, які вступають після школи, – 6 390.
Для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра визначили 37 565 місць. З них 35 610 – за денною формою.
Обсяг державного замовлення на магістратуру на основі ступеня бакалавра становить 36 840 місць, зокрема 32 845 місць за денною формою.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Для вступу до аспірантури передбачили 6 073 місця, до докторантури – 428 осіб.
До загального обсягу входять не лише місця в закладах освіти, підпорядкованих МОН України, а й підготовка у військових, правоохоронних та інших відомчих закладах.
Новий обсяг держзамовлення сформували з урахуванням прогнозу потреб українського ринку праці.
Як тепер формують держзамовлення
- Державне замовлення на підготовку фахівців у закладах освіти України уперше сформували на основі довгострокового прогнозу потреб українського ринку праці. Новий підхід застосовуватимуть до державного замовлення на 2026 – 2027 роки.
- Відтепер під час формування держзамовлення враховуватимуть і пропозиції держзамовників, і, зокрема, прогноз того, які фахівці потрібні економіці у майбутньому.
- Прогнозують, що найбільше зростатиме потреба у фахівцях технічних, інженерних, виробничих, будівельних, медичних, наукових та інших прикладних напрямів. Додатковий попит на працівників формуватимуть відбудова країни, розвиток будівництва, переробної промисловості та суміжних галузей.