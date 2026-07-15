З них 154 334 особи – за денною формою. Про це вказано у постанові Кабміну.

Скільки осіб зможуть вчитися на бюджеті

Найбільше місць передбачили для підготовки бакалаврів – 79 409, магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, які вступають після школи, – 6 390.

Для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра визначили 37 565 місць. З них 35 610 – за денною формою.

Обсяг державного замовлення на магістратуру на основі ступеня бакалавра становить 36 840 місць, зокрема 32 845 місць за денною формою.

Для вступу до аспірантури передбачили 6 073 місця, до докторантури – 428 осіб.

До загального обсягу входять не лише місця в закладах освіти, підпорядкованих МОН України, а й підготовка у військових, правоохоронних та інших відомчих закладах.

Новий обсяг держзамовлення сформували з урахуванням прогнозу потреб українського ринку праці.

Як тепер формують держзамовлення