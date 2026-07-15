Таке рішення ухвалив уряд. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Як формуватимуть держзамовлення
Відтепер під час формування держзамовлення враховуватимуть і пропозиції держзамовників, і, зокрема, прогноз того, які фахівці потрібні економіці у майбутньому. Для цього здійснили моделювання потреб економіки у фахівцях і робітничих кадрах до 2036 року. Враховували очікувані зміни в економіці, пов'язані з відбудовою країни, технологічним розвитком, демографічними й міграційними процесами та європейською інтеграцією.
За даними дослідження, найбільше зростатиме потреба у фахівцях технічних, інженерних, виробничих, будівельних, медичних, наукових та інших прикладних напрямів. Додатковий попит на працівників формуватимуть відбудова країни, розвиток будівництва, переробної промисловості та суміжних галузей.
Цікаво! Потреба у кадрах на будівництві може зрости приблизно з 520 тисяч до понад 1,2 мільйона осіб у 2036 році. Також очікують зростання необхідності фахівців переробної промисловості, професійної, наукової та технічної діяльності.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Прогноз свідчить і про поступове збільшення потреби у вступниках до профтехів та коледжів. Водночас економіка й надалі потребуватиме значної кількості фахівців із вищою освітою.
У Мінекономіки також зазначили, що прогнозована потреба у працівниках не означає автоматичного встановлення відповідної кількості бюджетних місць або вступників.
Обсяги державного замовлення визначатимуть також з урахуванням можливостей системи освіти, державної політики та інших чинників.
Прогноз потреб ринку праці планують регулярно оновлювати, щоб державне замовлення могло реагувати на зміни в економіці.
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