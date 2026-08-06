В Украине изменили сроки поступления в аспирантуру
Министерство образования и науки Украины изменило сроки проведения вступительной кампании в аспирантуру в 2026 году. Обновленный график поступления предусматривает продление некоторых этапов конкурсного отбора.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Что изменится
Подача заявлений для участия в конкурсном отборе и регистрация на вступительный экзамен по специальности, которые должны были продлиться до 25 августа, теперь завершатся 7 сентября в 18:00.
Вступительные экзамены по специальности и другие предусмотренные учебными заведениями формы оценки будут проходить с 8 по 21 сентября, то есть на 2 недели дольше.
Выдача рекомендаций к зачислению начнется 22 сентября и продлится до 26 сентября. В это время будет происходить обновление списков рекомендованных на бюджет, если отдельные абитуриенты не выполнят требования к зачислению.
Зачисление абитуриентов, получивших рекомендации и выполнивших соответствующие требования, продлится до 28 сентября. То есть оно состоится на полмесяца позже.
Также вузы могут провести дополнительный набор в аспирантуру на контрактные места. Он может начаться не ранее 29 сентября, а сроки определяют учебные заведения в своих правилах приема самостоятельно.
Зачисление должно состояться не позднее чем через 15 дней после завершения регистрации заявлений, но не позднее 15 октября.
В МОН ожидают, что продление вступительной кампании предоставит абитуриентам больше времени для подачи заявлений и сдачи вступительных экзаменов.
Каким был график вступительной кампании в аспирантуру
|14 – 29 июля
|Основная сессия ЕВИ / ЕВВ
|24 – 28 августа
|Дополнительная сессия ЕВИ / ЕВВ
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|1 – 27 июля (18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании, экзамене на бюджетное место и на контракт
|1 июля – 20 августа (в 18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании и экзамене только на контракт
|28 июля – 7 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены на бюджет и на контракт
|28 июля – 23 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены только на контракт
|7 – 25 августа (18:00)
|Подача документов на поступление в аспирантуру
|26 августа – 7 сентября
|Вступительные экзамены по специальности / специальностям, дополнительные оценки
|С 8 сентября
|Выдача рекомендаций к зачислению
|До 12 сентября
|Обновление списков рекомендованных к зачислению на бюджет
|До 14 сентября
|Зачисление абитуриентов
|15 сентября – 15 октября
|Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов
Ранее мы сообщали, что абитуриенты еще могут принять участие в специальной сессии.