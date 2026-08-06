Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что изменится

Подача заявлений для участия в конкурсном отборе и регистрация на вступительный экзамен по специальности, которые должны были продлиться до 25 августа, теперь завершатся 7 сентября в 18:00.

Вступительные экзамены по специальности и другие предусмотренные учебными заведениями формы оценки будут проходить с 8 по 21 сентября, то есть на 2 недели дольше.

Выдача рекомендаций к зачислению начнется 22 сентября и продлится до 26 сентября. В это время будет происходить обновление списков рекомендованных на бюджет, если отдельные абитуриенты не выполнят требования к зачислению.

Зачисление абитуриентов, получивших рекомендации и выполнивших соответствующие требования, продлится до 28 сентября. То есть оно состоится на полмесяца позже.

Также вузы могут провести дополнительный набор в аспирантуру на контрактные места. Он может начаться не ранее 29 сентября, а сроки определяют учебные заведения в своих правилах приема самостоятельно.

Зачисление должно состояться не позднее чем через 15 дней после завершения регистрации заявлений, но не позднее 15 октября.

В МОН ожидают, что продление вступительной кампании предоставит абитуриентам больше времени для подачи заявлений и сдачи вступительных экзаменов.

Каким был график вступительной кампании в аспирантуру

14 – 29 июля Основная сессия ЕВИ / ЕВВ 24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВИ / ЕВВ 1 июля Начало регистрации электронных кабинетов 1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, экзамене на бюджетное место и на контракт 1 июля – 20 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и экзамене только на контракт 28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены на бюджет и на контракт 28 июля – 23 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены только на контракт 7 – 25 августа (18:00) Подача документов на поступление в аспирантуру 26 августа – 7 сентября Вступительные экзамены по специальности / специальностям, дополнительные оценки С 8 сентября Выдача рекомендаций к зачислению До 12 сентября Обновление списков рекомендованных к зачислению на бюджет До 14 сентября Зачисление абитуриентов 15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов 15 октября Завершение работы электронных кабинетов