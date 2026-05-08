Участники НМТ получили приглашение на тестирование: о чем их предостерегают

Выпускники, которые зарегистрировались на НМТ в 2026 году, уже получили приглашение на тестирование. Его можно скачать с 8 мая.

Но речь идет пока об участниках основных сессий мультитеста. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Где искать приглашение на НМТ?

Приглашение на экзамен можно загрузить из своих персональных кабинетов. В нем участник тестирования найдет:

адрес временного экзаменационного центра, где он будет проходить тестирование;

дату экзамена;

время начала мультитеста.

Участникам, которые сдают экзамен в нашем государстве, стоит ориентироваться на киевское время. Зато тем, которые будут сдавать НМТ за рубежом, надо ориентироваться на время начала экзамена по местному времени населенного пункта, в котором они будут проходить проверку знаний.

Советуем заранее спланировать свой график на день тестирования, а также проложить маршрут проезда к ТЭЦ. В случае опоздания вы не будете допущены к нему,

– отмечают в УЦОКО.

О чем предостерегают участников?

Участникам тестирования также рекомендуют не распространять информацию о месте экзамена и не передавать собственные данные посторонним лицам. Тип тем более – не распространять ни в коем случае эти данные в телеграмм-каналах.

Важно! У Порядке проведения НМТ указано, что вход в экзаменационные центры будут прекращать за 5 минут до начала тестирования.

Что интересно, в персональных кабинетах участников НМТ теперь можно найти и анонимный опрос о самочувствии перед экзаменом. В Центре стремятся знать, что влияет на самочувствие и эмоциональное состояние участников тестирования, и понимать, как их можно будет поддержать.

На заполнение анкеты понадобится до 15 минут.

Опрос является полностью анонимным и никоим образом не влияет на результат НМТ,

– уточняют в УЦОКО.

Вторую часть опроса намерены провести после получения результатов тестирования.

Важно! Основная сессия НМТ начинается 20 мая и продлится до 25 июня. Дополнительная будет с 17 по 24 июля.

Какие еще интересности можно найти в персональном кабинете?

В персональном кабинете участников НМТ также разместили гайд с советами. Они должны помочь справиться со стрессом и тревогой перед и во время экзамена.

Эта поддержка для поступающих разработана Всеукраинской программой ментального здоровья "Ты как?". Проект реализуют совместно МОН Украины и УЦОКО.

Обратите внимание! На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.

Как сдать НМТ на высокий балл?

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко в интервью УП дала ценные советы участникам тестирования 2026 года. Она советует подготовиться именно к четырехчасовому экзамену. Можно потренироваться дома. В частности, рекомендует:

пройти четыре теста с перерывом 20 минут без заглядывания в интернет или общения с чатом GPT;

не забыть, на экзамене в доступе будут только справочные материалы.

В Центре считают, что такая тренировка поможет почувствовать реальную картину теста. В частности, текучесть времени.