Але мовиться наразі про учасників основних сесій мультитесту. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Де шукати запрошення на НМТ?

Запрошення на іспит можна завантажити зі своїх персональних кабінетів. У ньому учасник тестування знайде:

адресу тимчасового екзаменаційного центру, де він проходитиме тестування;

дату іспиту;

час початку мультитесту.

Учасникам, які складають іспит у нашій державі, варто орієнтуватися на київський час. Натомість тим, які складатимуть НМТ за кордоном, треба орієнтуватися на час початку іспиту за місцевим часом населеного пункту, в якому вони проходитимуть перевірку знань.

Радимо заздалегідь спланувати свій графік на день тестування, а також прокласти маршрут доїзду до ТЕЦ. У разі запізнення вас не буде допущено до нього,

– наголошують в УЦОЯО.

Про що застерігають учасників?

Учасникам тестування також рекомендують не поширювати інформацію про місце іспиту та не передавати власні дані стороннім особам. Тип паче – не поширювати у жодному разі ці дані у телеграм-каналах.

Важливо! У Порядку проведення НМТ зазначено, що вхід до екзаменаційних центрів припинятимуть за 5 хвилин до початку тестування.

Що цікаво, у персональних кабінетах учасників НМТ тепер можна знайти й анонімне опитування про самопочуття перед іспитом. У Центрі прагнуть знати, що впливає на самопочуття та емоційний стан учасників тестування, і розуміти, як їх можна буде підтримати.

На заповнення анкети знадобиться до 15 хвилин.

Опитування є цілком анонімним і жодним чином не впливає на результат НМТ,

– уточнюють в УЦОЯО.

Другу частину опитування мають намір провести після отримання результатів тестування.

Важливо! Основна сесія НМТ розпочинається 20 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова буде з 17 до 24 липня.

Які ще цікавинки можна знайти у персональному кабінеті?

У персональному кабінеті учасників НМТ також розмістили гайд із порадами. Вони мають допомогти впоратися зі стресом і тривогою перед та під час іспиту.

Ця підтримка для вступників розроблена Всеукраїнською програмою ментального здоров'я "Ти як?". Проєкт реалізовують спільно МОН України та УЦОЯО.

Зверніть увагу! На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.

Як скласти НМТ на високий бал?

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко в інтерв'ю УП дала цінні поради учасникам тестування 2026 року. Вона радить підготуватися саме до чотиригодинного іспиту. Можна потренуватися вдома. Зокрема, рекомендує:

пройти чотири тести з перервою 20 хвилин без заглядання в інтернет чи спілкування із чатом GPT;

не забути, на іспиті у доступі будуть лише довідкові матеріали.

У Центрі вважають, що таке тренування допоможе відчути реальну картину тесту. Зокрема, плинність часу.