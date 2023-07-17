Мотивационное письмо абитуриента: в МОН объяснили, как его правильно подать

В этом году всем поступающим нужно подать мотивационное письмо. Министерство образования объяснило процедуру, чтобы никто не совершил ошибок.

Мотивационные письма могут не подавать только поступающие на магистратуру на специальность "Публичное управление и администрирование по государственному заказу Национального агентства Украины по вопросам государственной службы". Всем другим абитуриентам важно предоставить этот документ при поступлении.

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Как подать мотивационное письмо

Мотивационное письмо можно подать в любой удобной форме: сразу в учебное заведение или в электронном кабинете. Документ можно подать каждому заявлению в разделе "Подача заявлений на поступление".

Бакалавры, младшие бакалавры и отдельные поступающие на магистратуру могут подавать мотивационные письма уже с 19 июля. С 31 июля эта опция будет доступна всем поступающим на магистратуру.

Поступающим напоминают – каждый вуз имеет свои требования к мотивационному письму. Они должны быть доступны на сайте университета в разделе "Требования". Если письмо не сохраняется с первого раза, процедуру нужно повторить, ведь причина может скрываться в слишком длительной работе с документом.

Текст мотивационного письма не должен превышать 20 тысяч символов. После подачи заявления отредактировать его невозможно.