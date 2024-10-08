Что сказать вместо "привет": 12 вариантов красивых приветствий на украинском языке

Приветствие - важный элемент ежедневной коммуникации в любом коллективе. Сколько приветственных слов вам знакомы, а сколькими вы пользуетесь в своей речи? Давайте выясним это!

Сегодня в рубрике "Говорим на украинском!" рассмотрим тему приветствия! Определим столько приветственных выражений существует в украинском языке и разнообразим свой запас приветственных слов вместе с Освіта 24.

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Как красиво здороваться на украинском языке

Приветствие является ежедневным ритуалом и требованием общественного этикета. Украинский язык настолько богат на синонимы, что здороваться мы можем ежедневно в течение месяца и не повторяться. И тем более не использовать калькированные слова.

Учтем, что приветствие имеет ряд условий, от которых зависит уместность формы приветствия:

универсальные формы;

время суток;

круг общения: официальный, дружеский, семейный;

по религиозной традиции.

Универсальными приветствиями можно считать:

Витаю!

Здоровенькие были!

Доброго здоровья!

Доброго здоровьячка!

В соответствии с времени суток можно использовать следующие приветствия:

Доброе утро!

Добрый день! / Добрыдень! / На добрый день!

Добрый вечер! / Вечер добрый!

Доброй ночи!

Даже можем встретить – Доброго времени суток!

Также можно добавить слово "бажаю" или "зычу" . Ими пользуются при приветствии военные.

Бажаю доброго дня!

Бажаю доброго вечера!

Бажаю/Зычу здоровья!

Со словом "бажаю" выражение можно считать и прощанием.

Относительно приветствий по определенному кругу общения, то можно определить официальные и неофициальные:

Здоров!

Здоров був!

Привет!

Як справи?

Мої вітання!

Радий вітати Вас!

Моє шанування! / Моє шануваннячко!

Радий вас бачити!

Ласкаво просимо!

Як ся маєте?

Здрастуйте!

Віват!

Здравствуй, подруга! / Иллюстративное фото

Едва ли не самым распространенным, очень гордым и присущим только украинцам стало приветствие

Слава Украине!

Героям Слава!

По религиозной традиции можем услышать:

Слава Йсу / Слава Иисусу Христу! – а в ответ услышать Навеки слава Богу! или Слава навеки Богу!

Еще одной формой приветствия является Помагайби! /Боже помоги! или Бог в помощь! Это словосочетание является и приветствием и пожеланием в определенном деле.

А еще: Дай, Боже!

Дай, Боже, счастья!

Часто, в нашу речь могут входить определенные выражения из рекламных слоганов или заимствованные иноязычные слова. Однако, имея такое количество родных поздравлений лучше пользоваться ими! Здоровайтесь на соловьином языке!

Недавно Освіта 24 рассматривала чем заменить слово "привет".