Признают ли украинские дипломы за границей: важные нюансы

Многие украинцы, выехавшие за границу из-за войны, сейчас ищут работу. И это возможно, потому что у Украины есть международные договоренности о подтверждении дипломов со многими странами. Какие государства признают украинские дипломы и что делать, если требуется дополнительная легализация – читайте в статье.

Легализация дипломов – это проверка образовательного документа в соответствии с действующим законодательством иностранной страны, а также удостоверение его действительности. 24 Канал подготовил детали по поводу признания дипломов за границей.

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Какие страны признают украинские дипломы

В течение своей независимости Украина стала членом важнейших конвенций о равнозначности документов, подтверждающих квалификацию и ученые звания – Гаагской конвенции и Лиссабонской конвенции.

Лиссабонскую конвенцию вместе с Украиной подписали 44 страны Европы. Впоследствии к ней присоединились Австралия, Израиль, Казахстан, Канада и США (но последние две пока не ратифицировали конвенцию).

Страны-участники Лиссабонской конвенции должны признавать документы об образовании граждан других стран. Согласно конвенции, образовалась Европейская сеть центров по академическому признанию (ENIC – NARIC Network), работающая в 55 странах, ведь распространяется и на принадлежащие к региону ЮНЕСКО.



Какие страны признают Лиссабонскую конвенцию / Фото "Слово и Дело"

Она помогает ускорять процедуру признания дипломов (квалификации). В Украине филиал ENIC-NARIC расположен по адресу ул. В. Черновола, 25, г. Киев. В центр можно обратиться за помощью в подробных разъяснениях.

Другая важное международное соглашение – Гаагская конвенция – ныне успешно внедрена в 124 странах. Благодаря ей, наша страна получила более простой способ удостоверять официальные документы (в частности, дипломы).

Единственным формальным требованием стал апостиль, проставленный компетентными органами (в Украине это: Минобразования, Минюст или МИД).

Апостиль – это международный штамп, подтверждающий подлинность и законность определенной бумаги. Проставляется он непосредственно на документе или оформляется как приложение, его сила такая же как у самого документа.

Для украинского диплома об образовании, на оригинале которого проставлен апостиль, не требуется дополнительных оформлений или удостоверений. Его можно использовать в любой стране-участнике Гаагской конвенции.



Образец украинского и немецкого апостилей / Фото kosht.media

Но отметим, что некоторые страны требуют двойного апостиля, то есть обычный апостиль на оригинале документа и еще один на нотариально удостоверенном переводе. Хотя он называется "двойной", на самом деле – это две разных подписи от МОН и Минюста.

В настоящее время апостиль требует 89 стран. Полный список таких государств – читайте за ссылкой. В то же время есть некоторые европейские страны, в которых украинцам он не нужен :

Болгария,

Эстония,

Литва,

Латвия,

Македония,

Молдова,

Польша,

Румыния,

Сербия,

Венгрия,

Чехия

Также, его не требуют в государствах, с которыми есть договоры о правовой помощи. Среди них: Польша, Азербайджан, Болгария, Армения, Грузия, Эстония, Казахстан. С ними Украина имеет договоры, отменяющие обязательную легализацию документов (с учетом образовательных).

Что делать, если требуется дополнительная легализация диплома

В случае необходимости подтвердить диплом для страны, не являющейся участницей Гаагской конвенции, необходимо пройти процедуру консульской легализации.

Для этого нужно обратиться в отдел апостиля, легализации и истребование документов в Департамент консульской службы МИД Украины. Некоторые государства требуют перевода образовательных документов, заверенных нотариусом, с апостилем Минобразования Украины.

Время процедуры проверки и признания дипломов в каждой стране разное: это может занять несколько недель или несколько месяцев. К примеру, в Польше механизм проверки займет около 3 месяцев, в Германии до 6 – 8 месяцев.

В случае возникновения уточняющих вопросов о процедуре легализации украинских образовательных документов за границей можно обратиться к:

Национального информационного центра академической мобильности – 044 484 64 25/050 957 45 75;

Департамента консульской службы МИД Украины – 044 279 79 61.

Необходимые документы для подтверждения украинских дипломов в каждой стране отличаются (это зависит в основном от профессии и законодательных требований), но есть несколько общеобязательных. В частности это:

паспорт и вид на жительство;

языковой диплом определенного уровня;

заявление с просьбой признать украинский диплом;

украинский диплом и приложение;

апостиль диплома и приложения, переведенный на государственный язык страны и нотариально удостоверенный.

Сбор соответствующих документов часто зависит и от того, является ли желаемая специальность регулируемой в иностранной стране. Прежде всего, к перечню таких профессий относятся юристы, адвокаты, врачи, архитекторы, психологи и т.д. Для представителей таких специалистов следует предоставить дополнительные справки и удостоверения.

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В то же время для беженцев, потерявших документы об образовательной степени, Совет Европы создал возможность получить Европейский паспорт квалификаций для беженцев (EQPR). Это специальный международный инструмент, который поможет оценить квалификацию при отсутствии документов об образовании или нехватки некоторых документов.

EQPR не является официальным актом о признании документов об образовании, но предоставляет достоверную информацию, которая может быть полезна для трудоустройства, поступления на обучение, квалификационных курсов или стажировки. Его можно использовать во всех странах-участницах проекта EQPR (Польши, Италии, Франции, Греции, Германии, Великобритании, Нидерландах и т.п.). Для его получения следует зарегистрироваться на IT-платформе EQPR.