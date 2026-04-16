Почему дети не любят математику: эксперт назвал главную проблему преподавания в Украине

В Украине главной проблемой преподавания математики является не сложность предмета, а отсутствие интереса учеников. Именно мотивация определяет, будет ли ребенок учиться эффективно.

Недостаточная способность заинтересовать школьников математикой остается ключевым вызовом для образования. Такое мнение высказал преподаватель и экономист Владимир Страшко в колонке для Освіта.ua.

Почему ученики не хотят учить математику?

По словам эксперта, человек начинает учиться только при двух условиях: когда ему это интересно или когда у него есть осознанная потребность. В первом случае процесс приносит удовольствие и не воспринимается как обязанность.

Если же интереса нет, обучение происходит из-за необходимости. Для школьников это чаще всего связано с оценками или сдачей УМТ. Именно поэтому многие ученики начинают активно учить математику только в конце школы.

Обратите внимание! Владимир Страшко отмечает, что попытки убедить детей в важности предмета часто не дают результата. Такие аргументы не работают, если у ученика отсутствует внутренний интерес.

Как сделать математику интересной?

Эффективная популяризация науки, по словам эксперта, заключается не в принуждении, а в способности увлечь. Важно показать, что сложные вещи могут быть интересными и доступными.

В качестве примера он приводит Стивена Хокинга, который своими книгами сделал науку ближе для широкой аудитории. Также значительное влияние имеет кино, в частности лента Игры разума, рассказывающая историю математика Джон Нэш.

По мнению Страшко, именно такого подхода не хватает украинскому образованию – когда ученикам не говорят “это нужно изучить”, а показывают, насколько это может быть увлекательно.

В то же время эксперт отмечает: популяризация – только часть решения. Не менее важными остаются качество образовательных программ, подготовка учителей и общая инфраструктура обучения.

