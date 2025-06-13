Какие вопросы беспокоят учителей в Украине чаще всего

С ноября 2024 года, когда Надежда Лещик стала образовательным омбудсменом Украины, до 1 июня она получила 1413 обращений от учителей. В них педагоги рассказали о проблемах, которые их беспокоят в профессии.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление образовательного омбудсмена "РБК-Украина". В частности, она рассказала, что не устраивает педагогов в условиях труда.

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Какие вопросы беспокоят украинских учителей

Лещик рассказала, что 312 обращений касались свободного выбора формы получения образования, 180 обращений – реорганизации, ликвидации учебных заведений.

Ведь сейчас из-за недостатка детей меняется степень учебных заведений или они ликвидируются, присоединяются к другим и тому подобное. Поэтому это актуальный вопрос,

– уточнила она.

Среди других проблем – жестокое обращение с ребенком, в частности буллинг – 103 обращения. Безопасность образовательного процесса – 87. А также педагогическая нагрузка – 76 обращений, добавила омбудсмен.

Могу назвать топ обращений в целом за 2024 год. Это действия в случае чрезвычайного положения или военных событий – почти 300 обращений. Образование, реорганизация, ликвидация, перепрофилирование учебных заведений – 159. Буллинг – 146. Условия труда работников учебных заведений – 104 и оплата труда – 100 обращений,

– рассказала Лещик.

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Что педагогов не устраивает в условиях труда

Омбудсмен также рассказала, что педагогов не устраивает перегрузка различными обязанностями, которые не касаются образовательного процесса.

Конечно, размер заработной платы. Моббинг со стороны руководства. Пребывание педагогов в укрытии, когда тревога длится больше чем урок, а у педагога закончились уроки на этот день,

– уточнила она.

Иногда, по словам Лещик, для учителя не обеспечены минимальные условия труда. Педагоги говорят, что даже за свой счет покупают бумагу, заправку картриджей для печати документов.

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