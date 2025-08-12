В сфере дошкольного образования Украины действуют три основные проблемы. Первая – критически низкие зарплаты работников.

Вторая – ситуация с безопасностью. Об этом информирует заместитель министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой.

Какие основные проблемы есть в дошкольном образовании?

Чиновница отметила: там, где нет укрытий, детсады открыть не могут. И добавила, что третья проблема – демографический кризис.

По ее словам, до школьной сферы демографическая яма еще так не добралась. А вот в дошкольном образовании ее уже очень сильно ощущают.

Сады во многих громадах, даже более-менее населенных, сейчас стоят полупустые. О переполненности садиков речь уже не идет. И даже Киев впервые за историю независимости уже может обеспечить местом в детсаду каждого ребенка,

– сообщила она.

И добавила, что есть очереди в некоторые садики, часто в густонаселенных районах. Там много молодых семей, и родители хотят отдать ребенка в конкретное учебное заведение. До сих пор есть очереди в городах-сателлитах – Ирпене, Вышгороде, Буче, ведь там много переселенцев и фиксируют рождаемость детей.

Но сегодня сеть дошкольных учреждений оказалась в ситуации, где, с одной стороны, очень низкие зарплаты и где воспитатели уходят из профессии, а мы не можем найти новых, потому что молодежь не идет работать воспитателями. А с другой стороны, у нас гораздо быстрее уменьшается количество детей этого возраста,

– резюмировала заместитель Лисового.

Она также подробно рассказывала о проблемах с кадрами и зарплатами в дошкольном учреждении.