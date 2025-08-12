Заместитель министра назвала основные вызовы в дошкольном образовании во время войны
- Основные проблемы дошкольного образования в Украине: низкие зарплаты работников, ситуация с безопасностью и демографический кризис.
- Сады во многих общинах стоят полупустые, но в некоторых густонаселенных районах еще есть очереди.
В сфере дошкольного образования Украины действуют три основные проблемы. Первая – критически низкие зарплаты работников.
Вторая – ситуация с безопасностью. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой РБК-Украина.
Какие основные проблемы есть в дошкольном образовании?
Чиновница отметила: там, где нет укрытий, детсады открыть не могут. И добавила, что третья проблема – демографический кризис.
По ее словам, до школьной сферы демографическая яма еще так не добралась. А вот в дошкольном образовании ее уже очень сильно ощущают.
Сады во многих громадах, даже более-менее населенных, сейчас стоят полупустые. О переполненности садиков речь уже не идет. И даже Киев впервые за историю независимости уже может обеспечить местом в детсаду каждого ребенка,
– сообщила она.
И добавила, что есть очереди в некоторые садики, часто в густонаселенных районах. Там много молодых семей, и родители хотят отдать ребенка в конкретное учебное заведение. До сих пор есть очереди в городах-сателлитах – Ирпене, Вышгороде, Буче, ведь там много переселенцев и фиксируют рождаемость детей.
Но сегодня сеть дошкольных учреждений оказалась в ситуации, где, с одной стороны, очень низкие зарплаты и где воспитатели уходят из профессии, а мы не можем найти новых, потому что молодежь не идет работать воспитателями. А с другой стороны, у нас гораздо быстрее уменьшается количество детей этого возраста,
– резюмировала заместитель Лисового.
Она также подробно рассказывала о проблемах с кадрами и зарплатами в дошкольном учреждении.