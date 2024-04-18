Проєкт или проект: как сказать правильно на украинском языке

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко рассказал о некоторых изменениях, произошедших в нашем правописании. В частности, как говорить правильно: проєкт или проект.

Ведь многие украинцы не могут понять причин написания этого слова. В частности, то, почему проект стал проєктом.

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Проєкт или проект: как сказать правильно на украинском

Авраменко отметил, что не был членом комиссии, которая принимала изменения. Однако попытался объяснить эти изменения.

Об'єкт, суб'єкт, ін'єкція – имеют латинский корень -ject- (-єкт-, а не -ект-) , поэтому мы не говорим "обект, субект, інекція" (укр.),

– отметил языковед.

И добавил, что тогда возникает вопрос: "А с какой стати мы 90 лет писали "проект?".

Ответ прост: "Так было в русском языке, который всегда играл первую скрипку в советском союзе, хотя нам всегда рассказывали о равенстве всего и вся",

– добавил учитель.

По его словам, действующее правописание вернуло традиционное и научно оправданное написание слова "проєкт" с буквой "є".

Так же надо писать и производные слова:

проєкція;

проєктор.

Наконец Авраменко отметил: изучайте язык, который передали нам наши предки.