Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповів про деякі зміни, що відбулися у нашому правописі. Зокрема, як казати правильно: проєкт чи проект.

Адже чимало українців не може зрозуміти причин написання цього слова. Зокрема, те, чому проект став проєктом.

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Проєкт чи проект: як сказати правильно українською

Авраменко зазначив, що не був членом комісії, яка ухвалювала зміни. Однак спробував пояснити ці зміни.

Об'єкт, суб'єкт, ін'єкція – мають латинський корінь -ject- (-єкт-, а не -ект-) , тому ми не кажемо "обект, субект, інекція",

– зазначив мовознавець.

І додав, що тоді виникає питання: "А з якого дива ми 90 років писали "проект?".

Відповідь проста: "Так було в російській мові, яка завжди грала першу скрипку в радянському союзі, хоча нам завжди розповідали про рівність всього і вся",

– додав учитель.

За його словами, чинний правопис повернув традиційне і науково виправдане написання слова "проєкт" з буквою "є".

Так само треба писати і похідні слова:

проєкція;

проєктор.

Насамкінець Авраменко наголосив: вивчаймо мову, яку передали нам наші предки.