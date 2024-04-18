Проєкт чи проект: як сказати правильно українською

18 квітня 2024, 22:12
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Джерело:

Сніданок з 1+1

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповів про деякі зміни, що відбулися у нашому правописі. Зокрема, як казати правильно: проєкт чи проект.

Адже чимало українців не може зрозуміти причин написання цього слова. Зокрема, те, чому проект став проєктом. 

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Проєкт чи проект: як сказати правильно українською

Авраменко зазначив, що не був членом комісії, яка ухвалювала зміни. Однак спробував пояснити ці зміни. 

Об'єкт, суб'єкт, ін'єкція –  мають латинський корінь -ject- (-єкт-, а не -ект-) , тому ми не кажемо "обект, субект, інекція",
– зазначив мовознавець. 

І додав, що тоді виникає питання: "А з якого дива ми 90 років писали "проект?".

Відповідь проста: "Так було в російській мові, яка завжди грала першу скрипку в радянському союзі, хоча нам завжди розповідали про рівність всього і вся",
– додав учитель. 

За його словами, чинний правопис повернув традиційне і науково виправдане написання слова "проєкт" з буквою "є". 

Так само треба писати і похідні слова:

  • проєкція;
  • проєктор.

Насамкінець Авраменко наголосив: вивчаймо мову, яку передали нам наші предки.

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Автор: Марія Волошин