Проєкт чи проект: як сказати правильно українською
Джерело:Сніданок з 1+1
Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповів про деякі зміни, що відбулися у нашому правописі. Зокрема, як казати правильно: проєкт чи проект.
Адже чимало українців не може зрозуміти причин написання цього слова. Зокрема, те, чому проект став проєктом.
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Проєкт чи проект: як сказати правильно українською
Авраменко зазначив, що не був членом комісії, яка ухвалювала зміни. Однак спробував пояснити ці зміни.
Об'єкт, суб'єкт, ін'єкція – мають латинський корінь -ject- (-єкт-, а не -ект-) , тому ми не кажемо "обект, субект, інекція",
– зазначив мовознавець.
І додав, що тоді виникає питання: "А з якого дива ми 90 років писали "проект?".
Відповідь проста: "Так було в російській мові, яка завжди грала першу скрипку в радянському союзі, хоча нам завжди розповідали про рівність всього і вся",
– додав учитель.
За його словами, чинний правопис повернув традиційне і науково виправдане написання слова "проєкт" з буквою "є".
Так само треба писати і похідні слова:
- проєкція;
- проєктор.
Насамкінець Авраменко наголосив: вивчаймо мову, яку передали нам наші предки.
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