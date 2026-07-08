Украинцы могут бесплатно пройти переподготовку или повысить квалификацию

В Украине начался набор на программу развития профессиональных навыков. Эта инициатива дает возможность пройти переподготовку или повысить квалификацию.

Об этом сообщает "Ветеран". В ней могут принять участие жители восьми областей.

Кто может принять участие в программе

Речь идет о жителях Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Участниками могут стать:

переселенцы;

люди, вернувшиеся в Украину;

местные жители общин, где реализуется проект;

ветераны и лица, которые уже работают, но хотят сменить профессию.

Предпочтение будет отдаваться представителям уязвимых групп: женщинам, людям с инвалидностью, молодежи без опыта работы (18–25 лет), людям в возрасте 50+, ветеранам и этническим меньшинствам. Участие в программе можно принять только один раз.

Какие профессии можно освоить

Обучение сосредоточено на специальностях, востребованных на рынке труда. К основным направлениям относятся швейное производство, хлебопечение и пчеловодство. Также индивидуальные курсы могут охватывать сферы строительства, логистики, маркетинга, технического обслуживания и профессиональных услуг.

Форматы обучения следующие:

Групповые курсы TVET в профтехучилищах: обучение полностью оплачивается программой. Продолжительность – от двух недель до четырех месяцев.

Индивидуальные курсы: участник самостоятельно выбирает образовательного провайдера. Программа компенсирует часть стоимости, однако собственный вклад участника должен составлять не менее 25%. Продолжительность – от 10 часов до полугода.

Обучение проходит в очном или смешанном формате с обязательной практикой. По завершении участники получат сертификат или диплом.

Для регистрации необходимо обратиться в соответствующие представительства программы в зависимости от региона проживания.

Отметим, что инициативу реализуют "Каритас Швейцария" совместно с "Каритас Украина", "Каритас-Спес Украина" и SPARK.