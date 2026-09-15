Эти специалисты будут востребованы: какие профессии чаще всего выбирают абитуриенты профтехшкол

В Украине продолжается трансформация сферы профессионального образования. В частности, проводится модернизация учебных мастерских.

Однако абитуриенты не всегда охотно подают заявления в профессионально-технические училища. Начальник отдела профессионального образования Львовского горсовета Богдан Иванусь в эфире 24 Канала рассказал, какие профессии сейчас популярны среди абитуриентов и какие будут пользоваться значительным спросом в будущем.

Какую специальность чаще всего выбирают абитуриенты

Самая популярная профессия среди абитуриентов профессионально-технических училищ сейчас – это повар.

Все, что касается ресторанного дела – повара, кондитеры, официанты,

– уточнил чиновник.

Второе место среди абитуриентов во Львове занимает специальность "автомеханик".

Но каждый год мы стараемся уделять больше внимания строителям, малярам, плиточникам, штукатурам, сварщикам, монтажникам, электрикам, мастерам по возобновляемой энергетике,

– говорит Иванусь.

Интересно Кабмин Украины направил более 860 миллионов гривен на модернизацию профтехшкол и колледжей. На эти средства реализуется 100 проектов в регионах.

По его словам, абитуриенты могут рассматривать на будущее различные профессии. В ЛГС при этом работают над тем, чтобы каждый год перечень профессий расширялся.

Абитуриент хочет иметь выбор. И мы будем стараться расширить этот выбор до максимального количества профессий,

– подытожил чиновник.

Какие специалисты будут пользоваться спросом в будущем: смотрите видео

Ранее мы сообщали, что студентам профессиональных колледжей будут платить за работу во время практики.