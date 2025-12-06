Сколько выпускников профтехов находят работу в Украине

В Украине более 65% выпускников профессионально-технического образования находят работу. Такие данные привел заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.

Это согласно исследованию. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Сколько выпускников профтехов находят работу?

Чиновник рассказал, что очень большой процент людей в профессиональном образовании говорят, что они им довольны.

И если бы они выбирали снова заведение, куда пойти учиться, то они бы пошли бы в то же заведение или выбирали ту же профессию. Таких – более 80%, что в целом не присуще системе образования в Украине,

– отметил Завгородний.

И добавил, что в этом году МОН впервые проведет полный мониторинг трудоустройства выпускников профессионального образования по методике, которую ранее применяли только для вузов.

Будем анализировать все места работы выпускников за три года после завершения обучения: кто из них пошел работать по специальности, кто продолжил образование, а кто сменил сферу. Это позволит получить максимально точную картину эффективности программ,

– резюмировал заместитель министра.

Что изменится для профессионального образования?

На днях правительство одобрило ряд важных решений для отрасли образования и науки. В частности, в сфере профессионального и высшего образования, сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой.

Так, приняли экспериментальный проект, который позволит сделать управление учреждениями профессионального образования более эффективным и гибким. В частности:

учебные заведения, которые будут участвовать в эксперименте, начнут реорганизацию из бюджетных учреждений в коммунальные некоммерческие общества (КНТ);

колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказ на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.

Первые заведения, которые присоединятся к эксперименту, уже в 2026 году будут работать в новом статусе КНТ и по новым правилам – на опережение. Другие колледжи присоединятся позже.

