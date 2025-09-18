Вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании"
- Вступил в силу Закон Украины "О профессиональном образовании", который предусматривает изменения в системе образования для адаптации к потребностям рынка труда.
- Изменения включают новые правила назначения руководителей учреждений, лицензирования образовательной деятельности и перераспределение финансирования и тому подобное.
Вступил в силу Закон Украины "О профессиональном образовании". Он открывает путь к современной, гибкой и ориентированной на потребности рынка труда системы.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве отмечают, что стартует новый этап развития профессионального образования.
Что изменит Закон?
Изменения будут происходить постепенно. В МОН говорят, что такой подход будет гарантировать плавный и взвешенный переход, обеспечит время для подготовки учебных заведений, органов управления, педагогов и подзаконной базы, а также позволит учесть международные стандарты и практические аспекты внедрения реформы.
Так, через год вступают в силу:
нормы, касающиеся назначения руководителя государственного, коммунального учреждения профессионального образования по результатам конкурса;
нормы о полномочиях наблюдательных советов учреждений профессионального образования;
положения, касающиеся нового подхода к лицензированию образовательной деятельности в сфере профессионального образования.
С 1 января 2027 года:
новые механизмы, касающиеся распределения объема расходов из местных бюджетов между учебными заведениями на основе формулы, которая учитывает значительное количество параметров
С 1 сентября 2027 года:
положения статьи 11 настоящего Закона относительно обязательного оценивания результатов обучения в квалификационном центре лиц, которые учатся за средства бюджета.
Реформа профессионального образования касается одновременно нескольких системных аспектов:
финансирование учебных заведений;
изменения в структуре и типах заведений;
новые подходы к управлению (КНТ, финансовая автономия, KPI);
внедрение партнерства с работодателями;
внешнее оценивание.
В течение года будет продолжаться работа по обновлению подзаконных актов и согласования их с новым Законом.
Какие есть актуальные новости о профессиональном образовании?
- Не нужны результаты НМТ: вступительную кампанию в профтехи продолжили.
- Детям защитников и защитниц возместят стоимость обучения в вузах и колледжах.
- Профессиональное образование ожидает много изменений: в МОН анонсировали новые профессии и учебные программы.