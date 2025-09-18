Набув чинності новий Закон "Про професійну освіту"
- Набув чинності Закон України "Про професійну освіту", який передбачає зміни в системі освіти для адаптації до потреб ринку праці.
- Зміни включають нові правила призначення керівників закладів, ліцензування освітньої діяльності та перерозподіл фінансування тощо.
Набув чинності Закон України "Про професійну освіту". Він відкриває шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи.
У відомстві зазначають, що стартує новий етап розвитку професійної освіти.
Що змінить Закон?
Зміни відбуватимуться поступово. У МОН кажуть, що такий підхід гарантуватиме плавний і виважений перехід, забезпечить час для підготовки закладів освіти, органів управління, педагогів і підзаконної бази, а також дасть змогу врахувати міжнародні стандарти та практичні аспекти впровадження реформи.
Так, через рік набувають чинності:
норми, що стосуються призначення керівника державного, комунального закладу професійної освіти за результатами конкурсу;
норми щодо повноважень наглядових рад закладів професійної освіти;
положення, що стосуються нового підходу до ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної освіти.
З 1 січня 2027 року:
нові механізми, що стосуються розподілу обсягу видатків з місцевих бюджетів між закладами освіти на основі формули, яка враховує значну кількість параметрів
З 1 вересня 2027 року:
положення статті 11 цього Закону щодо обов'язкового оцінювання результатів навчання у кваліфікаційному центрі осіб, які навчаються за кошти бюджету.
Реформа професійної освіти стосується одночасно кількох системних аспектів:
фінансування закладів освіти;
зміни у структурі та типах закладів;
нові підходи до управління (КНТ, фінансова автономія, KPI);
впровадження партнерства з роботодавцями;
зовнішнє оцінювання.
Протягом року триватиме робота щодо оновлення підзаконних актів та узгодження їх з новим Законом.
