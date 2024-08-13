Выделили сотни миллионов на модернизацию: как и почему в Украине усиленно развивают профтехобразование

Минобразования Украины продолжает развивать профессионально-техническое образование. В частности, способствует модернизации мастерских, в которых будут осваивать азы своей профессии студенты.

Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний отметил, что профессиональное образование должно прежде всего соответствовать потребностям рынка труда. Об этом он заявил на брифинге в рамках форума "Партнерство образования, бизнеса и власти ради восстановления и развития Украины: миссия (не)выполнима?" во Львове 13 августа, передает Образование 24.

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Как и почему популяризируют профтехобразование в Украине

Чиновник заявил, что надо популяризировать профессии, которыми можно овладеть в профтехах, как и уровень соответствующего профессионального успеха. В частности, успевать за запросами рынка труда. Также он отметил, что необходимо улучшать инфраструктуру соответствующих учебных заведений.

Мы не можем сделать популярным заведение, который имеет устаревший вид. Поэтому мы в этом году очень много вкладываем в осовременивание учебных заведений. Это будет долгий путь, но, я надеюсь, что мы каждый год будем продолжать это делать, чтобы инфраструктура стала соответствующей: оборудование было современным, заведения имели качественный вид и становились популярными,

– заявил заместитель Лисового.

По его мнению, важно сегодня также улучшать в школе уровень профориентационной работы. МОН уже сотрудничает с международными партнерами, чтобы лучше знакомить учеников с различными специальностями, предприятиями и тому подобное.

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Сколько денег выделили на воплощение замыслов

Средства на развитие и реализацию проектов выделяет государство. Также помогают международные партнеры.

В этом году государство выделяет 550 миллионов гривен на осовременивание мастерских в учреждениях профессионального образования. Мы верим, что мастерские и оборудование – это важнейшие инвестиции, которые мы можем сделать. Но у нас также есть и другие проекты, которые помогают вкладывать в профессиональное образование,

– говорит Завгородний.

Он также сообщил, что МОН вместе с партнерами сейчас воплощает в жизнь много проектов, которые направлены на то, чтобы в профессиональном образовании увеличился сегмент образования для взрослых.



Дмитрий Завгородний рассказывает о популяризации профтехобразования в Украине / фото Марии Волошин, Образование 24

У нас очень много внутренне перемещенных лиц, будет очень много ветеранов. Люди хотят сменить профессию, ищут новое образование, поэтому мы хотим, чтобы это новое оборудование использовали и для образования взрослых,

– уточнил чиновник.

И добавил, что сейчас много людей по разным причинам ищет новую работу.

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Как идет вступительная кампания в профтехи

По состоянию на сейчас, по словам заместителя главы МОН, в профтехи подали заявки около 65 тысяч абитуриентов. Однако вступительная кампания еще продолжается.

Это больше, чем было на эту дату в прошлом году. Не значительно больше, но в этом году также больше выпускников, чем было в 2023 году с 9 и 11 классов. Итоги мы подведем в конце октября, когда завершится вступительная кампания в профтехи,

– резюмировал чиновник.

Отметим, что участники форума "Партнерство образования, бизнеса и власти ради восстановления и развития Украины: миссия (не)выполнима?" обсудили ключевые вопросы внедрения реформ профессионально-технического и профильного среднего образования в Украине. Форум и двухдневную стратегическую сессию организует Швейцарско-украинский проект DECIDE – "Децентрализация для развития демократического образования" при поддержке и в партнерстве с Министерством образования и науки Украины. Он собрал всего 300 участников – представителей бизнеса, чиновников и педагогов.