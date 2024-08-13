Заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній наголосив, що професійна освіта має перш за все відповідати потребам ринку праці. Про це він заявив на брифінгу у межах форуму "Партнерство освіти, бізнесу та влади заради відновлення та розвитку України: місія (не)здійсненна?" у Львові 13 серпня, передає Освіта 24.

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Як і чому популяризують профтехосвіту в Україні

Посадовець заявив, що треба популяризувати професії, які можна опанувати у профтехах, як і рівень відповідного професійного успіху. Зокрема, встигати за запитами ринку праці. Також він зазначив, що необхідно покращувати інфраструктуру відповідних закладів освіти.

Ми не можемо зробити популярним заклад, який має застарілий вигляд. Тому ми цього року дуже багато вкладаємо в осучаснення закладів освіти. Це буде довгий шлях, але, я сподіваюсь, що ми кожного року продовжуватимемо це робити, аби інфраструктура стала відповідною: обладнання було сучасним, заклади мали якісний вигляд і ставали популярними,

– заявив заступник Лісового.

На його думку, важливо на сьогодні також покращувати у школі рівень профорієнтаційної роботи. МОН уже співпрацює з міжнародними партнерами, аби краще знайомити учнів з різними спеціальностями, підприємствами тощо.

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Скільки грошей виділили на втілення задумів

Кошти на розвиток та реалізацію проєктів виділяє держава. Також допомагають міжнародні партнери.

Цього року держава виділяє 550 мільйонів гривень на осучаснення майстерень у закладах професійної освіти. Ми віримо, що майстерні і обладнання – це найважливіші інвестиції, які ми можемо зробити. Але в нас також є й інші проєкти, які допомагають вкладати в професійну освіту,

– каже Завгородній.

Він також повідомив, що МОН разом з партнерами зараз втілює у життя багато проєктів, які спрямовані на те, щоб у професійній освіті збільшився сегмент освіти для дорослих.



Дмитро Завгородній розповідає про популяризацію профтехосвіти в Україні / фото Марії Волошин, Освіта 24

У нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, буде дуже багато ветеранів. Люди хочуть змінити професію, шукають нову освіту, тому ми хочемо, щоб це нове обладнання використовували і для освіти дорослих,

– уточнив посадовець.

І додав, що зараз багато людей з різних причин шукає нову роботу.

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Як триває вступна кампанія у профтехи

Станом на зараз, за словами заступника очільника МОН, у профтехи подали заявки близько 65 тисяч абітурієнтів. Однак вступна кампанія ще триває.

Це більше, ніж було на цю дату торік. Не значно більше, але цього року також більше випускників, ніж було 2023 року з 9 і 11 класів. Підсумки ми підіб'ємо у кінці жовтня, коли завершиться вступна кампанія до профтехів,

– резюмував посадовець.

Зазначимо, що учасники форуму "Партнерство освіти, бізнесу та влади заради відновлення та розвитку України: місія (не)здійсненна?" обговорили ключові питання впровадження реформ професійно-технічної та профільної середньої освіти в Україні. Форум та дводенну стратегічну сесію організовує Швейцарсько-український проєкт DECIDE – "Децентралізація для розвитку демократичної освіти" за підтримки та у партнерстві з Міністерством освіти і науки Україні. Він зібрав загалом 300 учасників – представників бізнесу, посадовців та освітян.