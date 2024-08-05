Станом на початок серпня 2024 року понад 80% українських шкіл мають генератори. На цьому наголосили в освітньому відомстві у відповіді на запит журналістів.

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Генератори для шкіл України

У Міністерстві освіти та науки додають, що потужність відповідних генераторів навряд дозволить використовувати техніку під час навчального процесу.

Цих генераторів не достатньо для повноцінної організації освітнього процесу з використанням усієї потрібної техніки, проте їх може бути достатньо для очних зустрічей учителів з дітьми.

Загалом влада планує повернути до очного навчання у школах щонайбільше дітей. Міносвіти переконане, що під час вимкнень електрики офлайн уроки – це найкращий варіант.

Діти будуть в одних умовах (під час очного навчання в школах – 24 Канал), а не в себе вдома з різним розкладом вимкнень,

– пишуть у відомстві.

Зверніть увагу! Міносвіти наголошує, що школи мають автономію в тому, аби гнучко організовувати освітній процес залежно від ситуації. Тобто від кожної окремої школи залежить, яким буде навчання у разі тривалих відключень.

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Раніше міністр освіти Оксен Лісовий зазначав, що держава планує повернути на очне навчання близько 300 тисяч дітей до кінця 2024 року. Він також акцентував на очній формі здобуття освіти.