Про це у відповіді на петицію повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Так, МОН 24 червня 2024 року звернулося до Мін'юсту із проханням повернути його для доопрацювання без державної реєстрації.

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Наказ про середню освіту в умовах війни ґрунтовно доопрацюють

Шмигаль зауважив, що Міносвіти України утворює відповідну робочу групу. До неї увійдуть нардепи, представника департаментів/управлінь освіти і науки ОВА і територіальних громад.

Зараз триває опрацьовання пропозиції, які надійшли від ОВА, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", професійних спілок працівників освіти і науки, закладів освіти.

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Зазначимо, що 10 липня петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом скасувати наказ Міносвіти про затвердження порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних школах в умовах воєнного стану набрала необхідну для розгляду кількість голосів.